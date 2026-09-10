Los presidentes de Emiratos y Alemania presencian el lanzamiento del Diálogo Estratégico y la creación de un Consejo de Inversión bilateral

BERLÍN, 10 de septiembre de 2026 (WAM) – El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, y el canciller alemán, Friedrich Merz, han presenciado este jueves el anuncio de varios acuerdos, memorandos de entendimiento y cartas de intención destinados a reforzar la cooperación bilateral en sectores prioritarios. El anuncio se produjo durante la visita de Estado del presidente emiratí a Alemania.

Los acuerdos buscan impulsar la asociación de largo plazo entre ambos países y ampliar la cooperación en el marco de su asociación estratégica, especialmente en desarrollo económico, tecnología avanzada y energía.

Los instrumentos anunciados incluyen:

Una declaración conjunta de intención para crear el Consejo de Inversión Emiratos-Árabe Unidos-Alemania.

Una declaración para el lanzamiento del Diálogo Estratégico.

Un memorando sobre acuerdos de transporte aéreo y derechos de acceso de las aerolíneas nacionales emiratíes al aeropuerto de Berlín.

Un acuerdo de cooperación para desarrollar una iniciativa internacional que facilite los procedimientos de los pasajeros.

Una carta de intención para explorar un marco de cooperación en defensa y seguridad.

Una declaración conjunta de intención para seguir ampliando la cooperación energética.

Una declaración conjunta de intención sobre inversiones en centros de datos en Alemania.

Un memorando de entendimiento sobre cooperación en la lucha contra todas las formas de delincuencia.

Un acuerdo de asistencia jurídica mutua en materia penal.

Un memorando de entendimiento sobre cooperación en materia medioambiental.

Un proyecto de carta de intención para establecer cooperación en alojamiento de datos y sistemas de información.

Un memorando de entendimiento sobre cooperación cultural.

Por parte de Emiratos, los acuerdos, memorandos y cartas fueron intercambiados por Ali bin Hammad Al Shamsi, presidente de la Autoridad Federal de Identidad, Ciudadanía, Aduanas y Seguridad Portuaria; Sultan bin Ahmed Al Jaber, ministro de Industria y Tecnología Avanzada y enviado especial del ministro de Asuntos Exteriores a Alemania; Mohamed bin Mubarak Al Mazrouei, ministro de Estado de Asuntos de Defensa; Lana Zaki Nusseibeh, ministra de Estado, y Noura Al Kaabi, ministra de Estado.

Por parte de Alemania, los firmaron los ministros y responsables competentes.