Emiratos reafirma su compromiso con las relaciones con todos los países en beneficio de los pueblos

ABU DABI, 10 de septiembre de 2026 (WAM) – Ante la decisión de la República Argelina Democrática y Popular de romper relaciones con Emiratos Árabes Unidos, el país ha reafirmado la importancia que concede a sus vínculos con todas las naciones y su compromiso de desarrollarlos y reforzarlos en favor de los intereses comunes y de la comprensión, la cooperación y la prosperidad.

Emiratos expresó su esperanza de que la decisión sea temporal y permita preservar los lazos fraternales entre ambos pueblos hermanos.

Asimismo, el Ministerio de Asuntos Exteriores subrayó el aprecio de Emiratos por el pueblo argelino y su orgullo por los vínculos que unen a los dos países, especialmente a través de la comunidad argelina residente en Emiratos y de los visitantes argelinos.

Emiratos reafirmó su compromiso de preservar y fortalecer estos vínculos y los intereses compartidos.