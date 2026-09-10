Emiratos reafirma su compromiso con las relaciones con todos los países en beneficio de los pueblos

Emiratos reafirma su compromiso con las relaciones con todos los países en beneficio de los pueblos

ABU DABI, 10 de septiembre de 2026 (WAM) – Ante la decisión de la República Argelina Democrática y Popular de romper relaciones con Emiratos Árabes Unidos, el país ha reafirmado la importancia que concede a sus vínculos con todas las naciones y su compromiso de desarrollarlos y reforzarlos en favor de los intereses comunes y de la comprensión, la cooperación y la prosperidad.

Emiratos expresó su esperanza de que la decisión sea temporal y permita preservar los lazos fraternales entre ambos pueblos hermanos.

Asimismo, el Ministerio de Asuntos Exteriores subrayó el aprecio de Emiratos por el pueblo argelino y su orgullo por los vínculos que unen a los dos países, especialmente a través de la comunidad argelina residente en Emiratos y de los visitantes argelinos.

Emiratos reafirmó su compromiso de preservar y fortalecer estos vínculos y los intereses compartidos.