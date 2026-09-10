El equipo emiratí de resistencia ecuestre defiende en Portugal sus títulos mundiales de caballos jóvenes

LISBOA, 10 de septiembre de 2026 (WAM) – La selección de resistencia ecuestre de Emiratos Árabes Unidos defenderá sus títulos individual y por equipos en el Campeonato Mundial de Resistencia de la Federación Ecuestre Internacional (FEI) para Caballos Jóvenes de ocho años, que se celebrará en Barroca d’Alva, Portugal.

Patrocinada por Emirates y organizada bajo la supervisión de la FEI, la prueba de 120 kilómetros contará con jinetes de 26 países y se disputará en cuatro fases.

La delegación emiratí, formada por 13 integrantes, incluye a cinco jinetes en la competición por equipos —Salem Hamad Malhoof Al Kitbi, Issa Abdullah Issa, Rashid Al Mheiri, Naser Al Suwaidi y Ali Al Falasi—, además de ocho participantes individuales.

Tras superar los controles de peso, las inspecciones veterinarias y las reuniones técnicas, así como la ceremonia inaugural celebrada en Alcochete, a la que asistió el director general del Club Ecuestre de Dubái, Ahmed Rashed Al Kaabi, el equipo aspira a prolongar su racha de éxitos después de sus dobletes de oro en Cerdeña en 2024 y Jullianges en 2025.

Los entrenadores Ismail Mohammed y Mohammed Al Subose destacaron la amplia preparación de la selección, la calidad de los caballos y la experiencia de los jinetes. Salem Hamad Malhoof Al Kitbi advirtió, por su parte, de la intensa competencia, las altas velocidades y las exigentes condiciones de calor que se esperan en el recorrido.