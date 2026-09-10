El equipo emiratí de resistencia ecuestre defiende en Portugal sus títulos mundiales de caballos jóvenes

El equipo emiratí de resistencia ecuestre defiende en Portugal sus títulos mundiales de caballos jóvenes

LISBOA, 10 de septiembre de 2026 (WAM) – La selección de resistencia ecuestre de Emiratos Árabes Unidos defenderá sus títulos individual y por equipos en el Campeonato Mundial de Resistencia de la Federación Ecuestre Internacional (FEI) para Caballos Jóvenes de ocho años, que se celebrará en Barroca d’Alva, Portugal.

Patrocinada por Emirates y organizada bajo la supervisión de la FEI, la prueba de 120 kilómetros contará con jinetes de 26 países y se disputará en cuatro fases.

La delegación emiratí, formada por 13 integrantes, incluye a cinco jinetes en la competición por equipos —Salem Hamad Malhoof Al Kitbi, Issa Abdullah Issa, Rashid Al Mheiri, Naser Al Suwaidi y Ali Al Falasi—, además de ocho participantes individuales.

Tras superar los controles de peso, las inspecciones veterinarias y las reuniones técnicas, así como la ceremonia inaugural celebrada en Alcochete, a la que asistió el director general del Club Ecuestre de Dubái, Ahmed Rashed Al Kaabi, el equipo aspira a prolongar su racha de éxitos después de sus dobletes de oro en Cerdeña en 2024 y Jullianges en 2025.

Los entrenadores Ismail Mohammed y Mohammed Al Subose destacaron la amplia preparación de la selección, la calidad de los caballos y la experiencia de los jinetes. Salem Hamad Malhoof Al Kitbi advirtió, por su parte, de la intensa competencia, las altas velocidades y las exigentes condiciones de calor que se esperan en el recorrido.