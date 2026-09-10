El presidente de Emiratos asiste a un banquete ofrecido por su homólogo alemán con motivo de su visita de Estado

BERLÍN, 10 de septiembre de 2026 (WAM) – El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, asistió a un banquete ofrecido en su honor por el presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, con motivo de su visita de Estado al país.

Durante el acto, ambos dirigentes mantuvieron una conversación cordial. Mohamed bin Zayed agradeció a Steinmeier la cálida acogida dispensada a él y a la delegación que lo acompaña, así como sus palabras sobre los estrechos lazos entre Emiratos y Alemania, la solidez de su asociación y sus aspiraciones compartidas para el futuro.

El presidente emiratí señaló que la histórica asociación entre ambos países se asienta en profundos vínculos de amistad y cooperación. También destacó la contribución de la comunidad alemana y de los profesionales cualificados alemanes a la sociedad emiratí, a los que consideró parte de la historia de éxito del país.

Mohamed bin Zayed reconoció el papel que estos profesionales han desempeñado en el desarrollo de Emiratos desde antes de la fundación de la Unión y expresó su deseo de recibir a más ciudadanos alemanes en el futuro. Asimismo, subrayó que el país ofrece un hogar estable y próspero a personas de más de 200 nacionalidades.

El presidente emiratí manifestó su deseo de que la visita contribuya a impulsar la cooperación y profundizar aún más las relaciones bilaterales.

Por su parte, Steinmeier dio la bienvenida a la visita y elogió el papel de Mohamed bin Zayed en el acercamiento entre los dos países. El presidente alemán reafirmó el interés de Alemania en ampliar la cooperación en distintos ámbitos.

Al banquete asistieron el canciller alemán, Friedrich Merz, y varios altos cargos de ambas partes, entre ellos el jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores; el jeque Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente de la Corte Presidencial para Asuntos Especiales; el jeque Mohammed bin Hamad bin Tahnoon Al Nahyan, asesor del presidente de Emiratos; miembros de la delegación emiratí y varios responsables alemanes.