El Badr-250, fabricado en Emiratos, despierta interés en su debut en el Salón Aeronáutico de El Alamein

EL ALAMEIN (Egipto), 10 de septiembre de 2026 (WAM) – G5 Holding Company ha cerrado su participación en el Salón Aeronáutico Internacional de El Alamein 2026, donde su avión ligero de ataque Badr-250 ha despertado el interés de altos cargos, mandos militares y delegaciones internacionales.

La aeronave, presentada públicamente por primera vez en este evento, ocupó un lugar destacado en la exposición estática junto a otras plataformas internacionales.

Los visitantes pudieron conocer de cerca el Badr-250, sus capacidades, especificaciones técnicas y potencial operativo. El equipo de G5 ofreció explicaciones detalladas sobre el diseño del avión y las misiones para las que ha sido desarrollado, entre ellas el apoyo aéreo cercano, el reconocimiento, la vigilancia y el reconocimiento armado.

La aeronave atrajo la atención de responsables gubernamentales, especialistas y representantes de organizaciones militares e industriales, interesados en sus capacidades, el abanico de misiones que puede desempeñar, su diseño ligero y sus sistemas operativos avanzados.

El Badr-250 es el primer avión ligero de ataque diseñado, desarrollado y fabricado íntegramente en Emiratos Árabes Unidos. G5 lo ha concebido como una plataforma aérea ligera con capacidad para misiones múltiples. Cuenta con una estructura de fibra de carbono, un motor turbohélice y un sistema de misión capaz de integrar diversos sistemas de armas y municiones guiadas de precisión.

En su espacio de exposición interior, G5 también mostró otros productos y soluciones de defensa, entre ellos el avión de entrenamiento Badr-250T, el vehículo no tripulado Cobra, los misiles AlHeda, el vehículo Mazyad equipado con un sistema lanzacohetes, el sistema de defensa aérea de corto alcance AlDeraa y el vehículo blindado Sweihan, además de productos desarrollados por la división Advanced Industries de la compañía.

La participación de G5 incluyó asimismo una serie de reuniones con organismos gubernamentales y militares, empresas especializadas, operadores e inversores. Las conversaciones se centraron en posibles acuerdos de cooperación en fabricación, desarrollo, integración tecnológica e investigación y desarrollo.

Al término de la exposición, el Badr-250 se consolidó como uno de los principales elementos de la presencia de G5, tras la atención recibida de altos cargos, mandos militares, delegaciones oficiales y especialistas del sector durante su estreno público.