Emiratos y Rusia abordan los acontecimientos regionales e internacionales en Abu Dabi

ABU DABI, 17 de septiembre de 2026 (WAM) – Emiratos Árabes Unidos y Rusia han celebrado una reunión de alto nivel en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Abu Dabi para abordar los acontecimientos regionales e internacionales en curso.

El encuentro estuvo copresidido por la ministra de Estado emiratí, Lana Nusseibeh, y el viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Georgy Borisenko.

Ambas partes intercambiaron puntos de vista sobre la evolución de la situación en la región y el papel fundamental del diálogo y la diplomacia.

Las conversaciones destacaron asimismo la importancia de los esfuerzos de mediación para promover la paz y la estabilidad, y reafirmaron la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional como bases esenciales para la resolución de conflictos a largo plazo.

La reunión también reflejó la consolidada cooperación bilateral entre Emiratos y Rusia en diversos ámbitos.

Los dos países subrayaron la importancia de evitar una nueva escalada, impulsar los esfuerzos diplomáticos y mantener el diálogo y los contactos políticos sobre cuestiones regionales e internacionales de interés común, así como de continuar cooperando en el seno de Naciones Unidas.