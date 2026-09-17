La Cámara de Comercio de Ras Al Khaimah explora el refuerzo de los lazos económicos con República Dominicana

RAS AL KHAIMAH, 17 de septiembre de 2026 (WAM) – La Cámara de Comercio e Industria de Ras Al Khaimah ha abordado con República Dominicana fórmulas para reforzar la cooperación económica y explorar oportunidades de inversión, con el objetivo de impulsar nuevas alianzas entre las comunidades empresariales de ambos países.

Las conversaciones se celebraron durante una reunión entre el director general de la Cámara de Ras Al Khaimah, Rashid Khalfan Al Nuaimi, y el embajador de República Dominicana en Emiratos Árabes Unidos, Renso Antonio Herrera Franco.

Ambas partes analizaron mecanismos para alentar a las empresas a establecer nuevas alianzas comerciales y de inversión en diversos sectores.

También subrayaron la importancia de organizar próximamente visitas recíprocas de delegaciones comerciales y de inversión para reforzar la comunicación directa entre compañías e instituciones económicas de Ras Al Khaimah y República Dominicana.