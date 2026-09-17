Ministros árabes piden agilizar la comunicación gubernamental sin comprometer la independencia de los medios

DUBÁI, 17 de septiembre de 2026 (WAM) – Los gobiernos deben comunicar información verificada con mayor rapidez y claridad sin menoscabar la independencia de los medios profesionales, según señalaron varios ministros árabes de Información durante la Cumbre de Medios Árabes 2026.

El debate puso de relieve que los vacíos de información pueden generar rápidamente desorden informativo, especialmente durante las crisis. Por ello, las instituciones oficiales deben proporcionar datos contrastados a tiempo, al tiempo que permiten a los medios examinarlos, explicarlos y difundirlos con criterios profesionales.

La sesión, titulada «La mesa redonda de los ministros», contó con la participación del ministro de Información de Baréin, Ramzan Al Noaimi; el ministro de Información de Siria, Khaled Zarour; el ministro de Estado de Información de Egipto, Diaa Rashwan, y el ministro de Comunicación Gubernamental de Jordania, Mohammad Hussein Al-Momani. El encuentro fue moderado por Naoufer Ramoul, presentadora de Dubai Media Incorporated (DMI).

Al-Momani afirmó que las instituciones oficiales deben comunicar de manera rápida, precisa y continua, en particular cuando no se dispone de toda la información de inmediato.

En su opinión, cuando se produce un incidente, los gobiernos deben reconocerlo y comprometerse a proporcionar actualizaciones verificadas para impedir que el vacío informativo sea ocupado por contenidos no contrastados. Al mismo tiempo, subrayó que los medios deben contar con suficiente margen para trabajar con independencia y profesionalidad.

Rashwan insistió en esta distinción y sostuvo que el papel de los gobiernos debe consistir en facilitar la labor de los medios profesionales mediante marcos constitucionales y legales adecuados, no en actuar como sus tutores.

Añadió que el debilitamiento del periodismo profesional ha llevado a que las redes sociales pasen, en algunas zonas del mundo árabe, de ser una herramienta para acceder a las noticias a convertirse en su principal fuente, lo que deja mayor espacio a los rumores y la información inexacta.

Zarour destacó que la rapidez, por sí sola, no genera confianza sin credibilidad. También defendió la protección de la libertad de prensa, el desarrollo del periodismo especializado y la presentación de la información en su debido contexto.

Los medios, añadió, deben ayudar al público a identificar los hechos verificados, en lugar de limitarse a reforzar relatos selectivos o prejuicios preexistentes.

A partir de la experiencia de Baréin en comunicación de crisis, Al Noaimi sostuvo que la confianza pública depende de proporcionar información honesta y orientaciones prácticas, incluso cuando la evolución de los acontecimientos resulte difícil.

También afirmó que los medios públicos deben considerar el cambio tecnológico como una oportunidad y destacó el potencial de la inteligencia artificial en el seguimiento de noticias, la edición, la producción y el análisis del consumo de contenidos.

El debate abordó asimismo la capacidad de los medios árabes para llegar a audiencias internacionales. Los participantes destacaron la necesidad de fortalecer las capacidades profesionales, incrementar la coordinación regional y desarrollar formatos más eficaces para comunicarse más allá de las audiencias nacionales.

En conjunto, las intervenciones apuntaron a una dirección compartida para reforzar la confianza: las instituciones oficiales deben proporcionar información verificada con rapidez; los medios profesionales deben conservar la libertad para examinarla y contextualizarla; y la tecnología debe ampliar su alcance sin menoscabar la precisión.