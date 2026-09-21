La Agencia de Medicamentos de Emiratos presenta su experiencia reguladora en GCORAS 2026, en Seúl

SEÚL, 21 de septiembre de 2026 (WAM) – La Agencia de Medicamentos de Emiratos (EDE) ha participado en la Cumbre Mundial de Autoridades Reguladoras de Cosméticos (GCORAS 2026), celebrada en Seúl con la asistencia de organismos internacionales, expertos y especialistas de diversos países.

La cumbre abordó las principales novedades y tendencias del sector, en el marco de las competencias reguladoras de la Agencia sobre productos cosméticos de uso médico.

La EDE estuvo representada por su directora general, Fatima Al Kaabi, junto con varios responsables de la institución.

La participación emiratí se enmarca en el creciente impulso de las relaciones entre Emiratos y Corea del Sur, especialmente tras la entrada en vigor, el 1 de mayo de 2026, del Acuerdo de Asociación Económica Integral entre ambos países. La Agencia también ha designado al Ministerio de Seguridad Alimentaria y Farmacéutica de Corea del Sur (MFDS) como autoridad reguladora de referencia.

Estas iniciativas abren nuevas oportunidades de cooperación económica e institucional y amplían las perspectivas de colaboración en los sectores farmacéutico y médico.

Al Kaabi intervino en la apertura de la cumbre y destacó la importancia de integrar la innovación con una regulación eficaz para desarrollar ecosistemas sanitarios y farmacéuticos competitivos y sostenibles.

La directora general citó a la industria coreana de la belleza —K-Beauty— como un modelo global que combina tecnologías avanzadas, seguridad de los productos y acceso a los mercados. También destacó las oportunidades de la asociación entre Emiratos y Corea del Sur para apoyar el desarrollo del ecosistema sanitario y farmacéutico emiratí y reforzar la posición del país como centro regional e internacional de las industrias farmacéuticas.

Durante la cumbre se anunció GCORAS como plataforma mundial de cooperación reguladora. La EDE se incorporó como miembro fundador, lo que refuerza las oportunidades de comunicación e intercambio de experiencia reguladora a escala internacional.

Al Kaabi se reunió además con el embajador emiratí en Corea del Sur, Jamal Abdulla Al Suwaidi, para abordar el refuerzo de la cooperación bilateral, especialmente en la industria de productos médicos.

La delegación de la EDE, encabezada por Al Kaabi, mantuvo dos reuniones bilaterales con representantes del Ministerio de Seguridad Alimentaria y Farmacéutica de Corea del Sur. A los encuentros asistió la ministra coreana de Seguridad Alimentaria y Farmacéutica, Yu Kyung Oh.

Ambas partes repasaron los avances en la aplicación del memorando de entendimiento suscrito entre ellas y abordaron nuevas vías de cooperación e intercambio de conocimientos. Las conversaciones incluyeron tecnologías médicas innovadoras, investigación y desarrollo, productos sanitarios, la evaluación comparativa de la Organización Mundial de la Salud, medicamentos herbales y la regulación de organismos modificados genéticamente.

La parte coreana destacó asimismo el interés de las empresas del país en explorar oportunidades de comercialización, distribución, desarrollo y localización de la producción en Emiratos.

La delegación se reunió también con el segundo viceministro de Salud y Bienestar de Corea del Sur, Lee Hyung Hoon, para estudiar fórmulas de ampliación de la cooperación entre los dos países, con especial atención al ámbito sanitario.

La reunión trató aspectos técnicos relacionados con la regulación de la medicina integrativa, su integración en centros de medicina convencional y la posibilidad de aprovechar la experiencia coreana en este campo. Ambas partes acordaron mantener las conversaciones y el intercambio de conocimientos para reforzar la cooperación.

En el marco de sus contactos con el sector industrial coreano, la delegación de la EDE mantuvo reuniones oficiales y realizó visitas a instalaciones de cinco empresas especializadas en el desarrollo y la fabricación de medicamentos de terapias avanzadas: MEDIPOST, Biosolution, CORESTEMCHEMON Inc., CHA Biotech Co., Ltd. y ORGANOID SCIENCES Ltd.

Las compañías presentaron sus capacidades, experiencia y planes de expansión en Emiratos. Al Kaabi les explicó las características del ecosistema sanitario del país, los requisitos reguladores aplicables y las políticas públicas de apoyo a la innovación y a la transferencia tecnológica, y las animó a acelerar sus planes de implantación.

La participación de la EDE en GCORAS 2026 refleja su compromiso de reforzar las alianzas con autoridades reguladoras internacionales y con la industria, y de aprovechar los conocimientos especializados y la experiencia internacional para avanzar en las prácticas reguladoras.