Declaración conjunta de los ministros de Exteriores de Emiratos, Arabia Saudí, Qatar, Jordania, Indonesia, Pakistán, Turquía y Egipto

NUEVA YORK, 22 de septiembre de 2026 (WAM) – Los ministros de Asuntos Exteriores de Egipto, Qatar, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Pakistán, Turquía y Arabia Saudí se reunieron el 21 de septiembre en Nueva York, al margen del 81.º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Los ministros expresaron su profunda preocupación por el persistente sufrimiento humanitario en Gaza e instaron a Israel a cumplir de inmediato los compromisos pendientes de la primera fase del Plan Integral. Entre ellos figuran garantizar la entrega inmediata, segura y sin trabas de ayuda humanitaria y suministros para la recuperación temprana, así como facilitar la rehabilitación de infraestructuras esenciales. También subrayaron la necesidad de preservar el alto el fuego y poner fin a todas las vulneraciones.

Los ministros destacaron que la hoja de ruta forma parte integrante del Plan Integral y establece el marco para aplicar su segunda fase, incluido el desarme junto con la retirada total israelí, el despliegue de la Fuerza Internacional de Estabilización, la asunción de responsabilidades por el Comité Nacional para la Administración de Gaza en toda la Franja y el inicio de la recuperación temprana y la reconstrucción. Asimismo, pidieron a todas las partes que cumplan sus respectivos compromisos de buena fe y sin demora.

Los ministros reiteraron su rechazo categórico a cualquier medida destinada a expulsar o desplazar forzosamente al pueblo palestino de su tierra, o a alterar el carácter territorial o demográfico del territorio palestino ocupado.

En este contexto, deploraron las medidas ilegales destinadas a consolidar el control y la anexión por parte de Israel, incluida la aceleración de la expansión de los asentamientos, la confiscación de tierras, la demolición de viviendas palestinas, la violencia y el terrorismo de los colonos y el desplazamiento forzoso. También reclamaron su revocación inmediata y expresaron su grave preocupación por las medidas que socavan el statu quo histórico y jurídico de los lugares sagrados musulmanes y cristianos de Jerusalén.

Los ministros acogieron con satisfacción las recientes medidas adoptadas por Reino Unido, así como otros esfuerzos nacionales y europeos, en respuesta a la actividad ilegal de los asentamientos israelíes, incluidas las acciones para detener el comercio con estos asentamientos. También instaron a adoptar medidas adicionales y eficaces para frenar su expansión y exigir responsabilidades por la violencia de los colonos.

Subrayaron asimismo que Gaza debe seguir siendo parte integrante del territorio palestino y reafirmaron que la aplicación del Plan Integral debe contribuir a la reunificación de Cisjordania —incluida Jerusalén Este— y la Franja de Gaza. El objetivo, añadieron, es avanzar hacia una vía creíble e irreversible para el ejercicio del derecho del pueblo palestino a la autodeterminación y la creación de un Estado palestino soberano, viable e independiente, con Jerusalén Este como capital, mediante la solución de dos Estados.

Los ministros elogiaron el liderazgo del presidente Donald J. Trump y destacaron el papel indispensable de Estados Unidos para garantizar la ejecución del Plan Integral. También reclamaron un compromiso estadounidense sostenido y activo para asegurar que todas las partes, incluido Israel, cumplan sus obligaciones y superar los obstáculos para aplicar la hoja de ruta. A su juicio, avances tangibles sobre el terreno reforzarían la credibilidad del Consejo de Paz y la autoridad del plan, además de generar el impulso necesario.

Por último, reafirmaron su disposición a seguir trabajando de forma conjunta con Estados Unidos, el Consejo de Paz, la Autoridad Palestina y todas las partes pertinentes para aplicar plenamente el Plan Integral y su hoja de ruta, aliviar el sufrimiento del pueblo palestino, garantizar su derecho a la autodeterminación y a un Estado independiente, y alcanzar una paz justa, duradera y global en la región.