Space42 y Telespazio Ibérica lanzan una misión de vigilancia de incendios forestales en España

FUERTEVENTURA, 23 de septiembre de 2026 (WAM) — Mira Aerospace, filial de Space42 especializada en sistemas de plataformas de gran altitud (HAPS), y Telespazio Ibérica, perteneciente a Leonardo Space, han puesto en marcha una misión de vigilancia de incendios forestales en España mediante plataformas de gran altitud.

El primer vuelo de la misión utilizó el modelo HAPS ApusNeo18, que despegó del Canarias Stratoport for HAPS and UAS, en la isla de Fuerteventura, en el marco del proyecto ISSEC, impulsado por el Parque Tecnológico de Fuerteventura.

El vuelo duró 29 horas y alcanzó una altitud aproximada de 16.000 pies, con dos récords europeos de vuelo HAPS, al tiempo que transmitía en directo imágenes y vídeo de alta resolución captados por sensores electroópticos e infrarrojos.

Tras demostrar con éxito el potencial de la plataforma para la detección y gestión de incendios forestales, se realizarán nuevos vuelos a lo largo de octubre.

El programa aumentará progresivamente las altitudes operativas hacia la estratosfera y ampliará el radio de acción de la plataforma con el objetivo de llegar a Gran Canaria.

Khaled Al Marzooqi, consejero delegado de Mira Aerospace, afirmó que los récords de vuelo HAPS alcanzados en Europa reflejan las avanzadas capacidades de observación de la Tierra de esta empresa con sede en Emiratos Árabes Unidos y la confianza depositada en ella para llevar a cabo proyectos internacionales de importancia crítica.

Añadió que la misión acerca el ApusNeo18 a un despliegue sostenido, al combinar una vigilancia permanente con la entrega de datos en tiempo real a Telespazio Ibérica y complementar la información procedente de satélites, aeronaves y sistemas terrestres para mejorar la respuesta ante emergencias.

Carlos Fernández de la Peña, consejero delegado de Telespazio Ibérica, señaló que ambos hitos demuestran cómo la tecnología HAPS avanza desde la validación de vuelo hacia misiones más largas y cada vez más operativas.

Añadió que la campaña abre nuevas posibilidades para reforzar la prevención, la vigilancia y la respuesta ante emergencias por incendios forestales.

La misión se basa en pruebas previas del ApusNeo18 realizadas para Telespazio Ibérica, las primeras de este tipo en Europa con autorización para operaciones civiles.

Los vuelos se llevarán a cabo de acuerdo con las necesidades operativas y estarán sujetos a permisos, condiciones meteorológicas y disponibilidad del espacio aéreo.

Según el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de España, los incendios forestales habían afectado a más de 265.635 hectáreas de superficie forestal hasta el 17 de agosto de 2026, con 42 grandes incendios registrados.

El ApusNeo18 es una plataforma HAPS alimentada por energía solar y diseñada para operar a altitudes estratosféricas con cargas útiles de observación de la Tierra. Situada entre la aviación convencional y los satélites, puede proporcionar vigilancia permanente de zonas específicas e incorporar sensores adaptados a cada misión.

Para la respuesta ante incendios forestales, el sistema aporta una fuente adicional de información en tiempo real junto con los sistemas de vigilancia por satélite, aérea y terrestre.

Los vuelos respaldan el proyecto ISSEC, integrado en una iniciativa más amplia sobre biodiversidad financiada por el Gobierno de Canarias y los fondos europeos NextGenerationEU, a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, dentro del componente 17 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España.

El programa también se alinea con Canarias Geo Innovation 2030, promovido por el Cabildo de Fuerteventura y el Gobierno de Canarias, y respalda la Estrategia Aeroespacial de Canarias y el Programa Complementario de Biodiversidad del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, cofinanciado por la Comisión Europea.