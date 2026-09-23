La corredora del UAE Team Elisa Longo Borghini se proclama campeona mundial de relevos mixtos con Italia

MONTREAL, 23 de septiembre de 2026 (WAM) — Elisa Longo Borghini, corredora del UAE Team, ha ganado la medalla de oro con Italia en la contrarreloj por equipos de relevos mixtos de los Mundiales de Ciclismo en Ruta de la UCI, disputados en Montreal, Canadá.

Italia marcó el mejor tiempo en el recorrido de 40,6 kilómetros y terminó ocho segundos por delante de Francia. Suiza se llevó el bronce, a 20 segundos.

Otras dos corredoras del UAE Team participaron en la prueba: Paula Blasi fue sexta con España, a 1 minuto y 11 segundos de las ganadoras, y Dominika Wlodarczyk acabó octava con Polonia, a 1 minuto y 49 segundos.

La competición supuso además la 27.ª participación de Longo Borghini en los Mundiales de Ciclismo en Ruta de la UCI, lo que la convierte en la ciclista italiana con más participaciones en la historia de esta cita.