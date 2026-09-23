Los gobernantes de los emiratos felicitan al rey y al príncipe heredero de Arabia Saudí por el Día Nacional

ABU DABI, 23 de septiembre de 2026 (WAM) – Los miembros del Consejo Supremo y gobernantes de los emiratos enviaron por separado mensajes de felicitación al guardián de las Dos Mezquitas Sagradas, el rey Salman bin Abdulaziz Al Saud de Arabia Saudí, y al príncipe Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, príncipe heredero y primer ministro saudí, con motivo del 96.º Día Nacional del Reino.

Los mensajes fueron enviados por el jeque doctor Sultan bin Mohammed Al Qasimi, gobernante de Sharjah; el jeque Humaid bin Rashid Al Nuaimi, gobernante de Ajman; el jeque Hamad bin Mohammed Al Sharqi, gobernante de Fuyaira; el jeque Saud bin Rashid Al Mualla, gobernante de Umm al Qaywayn; y el jeque Saud bin Saqr Al Qasimi, gobernante de Ras Al Khaimah.

Los príncipes herederos y los vicegobernantes también enviaron mensajes similares a los dirigentes saudíes con motivo de la celebración.