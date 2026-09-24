Operation Chivalrous Knight 3 pone en marcha una iniciativa de ropa de invierno para un millón de personas en Gaza

GAZA, 24 de septiembre de 2026 (WAM) – Operation Chivalrous Knight 3 ha puesto en marcha la iniciativa «Ropa de invierno», destinada a un millón de beneficiarios en la Franja de Gaza, como parte de los esfuerzos humanitarios continuados de Emiratos Árabes Unidos para apoyar a las familias palestinas y proporcionar suministros esenciales para el invierno.

La Fundación Zayed for Good aportó 5.000 lotes de invierno en el primer avión de la iniciativa, con 50.000 chaquetas, artículos esenciales para el invierno y mantas, con el fin de proporcionar abrigo y protección a las familias palestinas.

Abdulaziz Al Zaidi, director del Departamento de Servicios Comunitarios de la Fundación Zayed for Good, afirmó que el envío, realizado en cooperación con Operation Chivalrous Knight 3, responde a las necesidades de las familias palestinas ante la llegada del invierno.

Al Zaidi señaló que la iniciativa refleja los valores humanitarios establecidos por el Padre Fundador de Emiratos, el fallecido jeque Zayed bin Sultan Al Nahyan, y demuestra la coordinación de los esfuerzos humanitarios nacionales para hacer llegar ayuda esencial a Gaza.

Hammoud Al Afari, director de Operaciones de Ayuda de Emiratos, explicó que la iniciativa «Ropa de invierno» se pone en marcha anualmente en respuesta a las necesidades de la población de Gaza y que este año busca asistir a un millón de personas.

También indicó que la contribución de la Fundación al primer avión de la iniciativa refleja los esfuerzos conjuntos de las organizaciones humanitarias emiratíes para apoyar a las familias palestinas y contribuir a protegerlas durante el invierno.

La iniciativa forma parte de Operation Chivalrous Knight 3, lanzada siguiendo las directrices del presidente emiratí, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, y responde al enfoque sostenido de Emiratos de apoyar al pueblo palestino y aliviar su sufrimiento.