Emiratos y Argentina inician negociaciones para un acuerdo económico integral

NUEVA YORK, 24 de septiembre de 2026 (WAM) – Emiratos Árabes Unidos y Argentina emitieron una declaración conjunta sobre comercio e inversión y el inicio de las negociaciones para un Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA), al margen del 81.º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York.

El anuncio se produjo tras una reunión celebrada este miércoles entre Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, ministro de Comercio Exterior de Emiratos, y Pablo Quirno, ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina.

Ambos ministros destacaron el excelente estado de las relaciones bilaterales y reafirmaron su compromiso de profundizar los vínculos comerciales y de inversión en ámbitos de interés común, con el objetivo de impulsar una mayor cooperación económica entre los dos países.

En este sentido, subrayaron la importancia del Tratado Bilateral de Inversión y del Convenio para evitar la doble imposición, actualmente vigentes, como pilares de esta cooperación. Ambos instrumentos proporcionan un marco estable, previsible y sólido para ampliar los flujos comerciales y de inversión.

Como paso adicional, anunciaron el inicio de las negociaciones comerciales para un CEPA entre Argentina y Emiratos, con el propósito de acelerarlas y concluir un acuerdo ambicioso que amplíe las oportunidades de mercado para bienes y servicios de interés mutuo.

La iniciativa fomentará mayores sinergias entre el comercio y la inversión en ambas economías, con el objetivo de atraer inversiones de calidad en sectores estratégicos como la minería y los minerales, la inteligencia artificial y los centros de datos, la industria farmacéutica, la energía, la agroindustria, el sector aeroespacial, el turismo, las infraestructuras, el sector inmobiliario y el desarrollo urbano.

En este contexto, ambas partes destacaron la alianza estratégica entre YPF y XRG como ejemplo de las inversiones de alto impacto que los dos países buscan promover. La asociación forma parte del proyecto Argentina LNG, que prevé inversiones totales de unos 51.000 millones de dólares durante su desarrollo.

La iniciativa establece una hoja de ruta para un proyecto de gas natural licuado con una capacidad de producción inicial de 12 millones de toneladas anuales y posibilidades de ampliación en el futuro.

Por último, ambas partes expresaron su satisfacción por la celebración de la reunión y reafirmaron su compromiso de seguir trabajando conjuntamente para reforzar a corto plazo las relaciones bilaterales en materia de comercio e inversión.