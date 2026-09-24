Eslovaquia acoge la sexta prueba de la serie de carreras de resistencia de Emirates International Endurance Village

ŠAMORÍN, Eslovaquia, 24 de septiembre de 2026 (WAM) – La localidad eslovaca de Šamorín acogerá mañana la sexta prueba de la serie de carreras de Emirates International Endurance Village, con ocho competiciones durante tres días.

Las pruebas se celebran en colaboración entre Emirates International Endurance Village, EIEV PULSE y la Federación Ecuestre Eslovaca, bajo la supervisión de la Federación Ecuestre Internacional (FEI). Además de la prueba principal de 160 kilómetros, se disputarán otras siete carreras.

La jornada inaugural incluirá una carrera internacional juvenil y júnior de 120 kilómetros, con 21 jinetes. Al día siguiente se celebrarán la prueba principal de 160 kilómetros, con 18 participantes, y una carrera internacional de 140 kilómetros, con diez jinetes.

El programa continuará con dos pruebas internacionales de 120 kilómetros, con 19 y 13 jinetes, respectivamente; una carrera internacional de 100 kilómetros, con 19 participantes; y una prueba juvenil y júnior de 100 kilómetros, con nueve jinetes.

El evento concluirá con una carrera internacional de 100 kilómetros en la que participarán 18 jinetes.