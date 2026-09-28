Etihad duplicará desde el 15 de diciembre sus vuelos entre Abu Dabi y Sídney

ABU DABI, 28 de septiembre de 2026 (WAM) — Etihad Airways aumentará a dos al día sus vuelos entre Abu Dabi y Sídney a partir del 15 de diciembre, coincidiendo con la temporada de vacaciones de verano en Australia.

La aerolínea, que opera la ruta a Sídney desde 2007, añadirá cuatro vuelos semanales a los diez actuales, con lo que ofrecerá dos salidas cada día de la semana.

Todos los servicios se operarán con aviones Airbus A350-1000, que dispondrán de más de 5.000 plazas semanales en cada sentido.

La cabina Business del avión cuenta con espacios privados con puertas correderas, camas totalmente reclinables de 79 pulgadas, carga inalámbrica y pantallas de 18,5 pulgadas.

Los asientos de clase turista tienen 17,4 pulgadas de ancho e incorporan pantallas táctiles 4K de 13,3 pulgadas y audio por Bluetooth. El avión dispone de conexión wifi de alta velocidad en todas sus cabinas.

El servicio diario adicional facilitará a los viajeros australianos el acceso a atractivos de Abu Dabi como el Louvre Abu Dhabi, el Museo Nacional Zayed, la isla Saadiyat y Qasr Al Hosn, así como al fin de semana de Fórmula 1 en el circuito Yas Marina, que se celebra en diciembre.

Los pasajeros en tránsito por Abu Dabi también podrán beneficiarse del programa Abu Dhabi Stopover, que ofrece alojamiento gratuito en hoteles durante una o dos noches y que ahora incluye Al Ain.

Los vuelos adicionales ampliarán la conectividad dentro de la red de Etihad en el Golfo, Oriente Próximo, el subcontinente indio, África y Europa.

Los pasajeros que viajen a Sídney también podrán continuar hacia destinos de Australia y Nueva Zelanda a través de los acuerdos interlínea de Etihad con Qantas, Jetstar y Air New Zealand.

Arik De, director de Ingresos y Comercial de Etihad Airways, afirmó que el servicio dos veces al día ofrecerá una mayor flexibilidad a los pasajeros que viajan entre Australia y la creciente red internacional de la aerolínea.

Añadió que los vuelos adicionales refuerzan la conectividad a través de Abu Dabi con destinos de Oriente Próximo y Europa, al tiempo que brindan a los viajeros más oportunidades de conocer el emirato durante su viaje.

La red australiana de Etihad incluye asimismo vuelos diarios entre Abu Dabi y Melbourne operados con aviones Boeing 787.