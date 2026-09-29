Mansour bin Zayed y Khalid bin Salman abordan los lazos fraternales en Riad

RIAD, 29 de septiembre de 2026 (WAM) — El jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, vice primer ministro y presidente de la Corte Presidencial, y el príncipe Khalid bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, ministro de Defensa de Arabia Saudí, abordaron las relaciones fraternales entre Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí, así como las vías para reforzarlas en diversos ámbitos.

Durante un encuentro fraternal en Riad, ambas partes analizaron las formas de seguir desarrollando estas relaciones de manera que sirvan a los intereses comunes de ambos países y aporten prosperidad a sus pueblos hermanos.

El jeque Mansour bin Zayed llegó a Riad en una visita fraternal y fue recibido en el Aeropuerto Internacional Rey Khalid por el príncipe Khalid bin Salman bin Abdulaziz Al Saud.

El jeque Mansour bin Zayed estuvo acompañado durante la visita por una delegación integrada por Ali bin Hammad Al Shamsi, secretario general del Consejo Supremo de Seguridad Nacional; Ali Saeed Matar Al Neyadi, presidente de la Autoridad Nacional de Gestión de Emergencias, Crisis y Desastres; Nasser Humaid Al Nuaimi, secretario general del Consejo Tawazun para el Desarrollo de las Capacidades de Defensa; y varios altos responsables.