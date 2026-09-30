El Comité General de Presupuesto de Emiratos revisa la estrategia a medio plazo para el ciclo presupuestario federal 2027-2029

ABU DABI, 30 de septiembre de 2026 (WAM) — El Comité General de Presupuesto de Emiratos Árabes Unidos celebró su 15.ª reunión para examinar el proyecto de presupuesto federal en el marco del plan estratégico a medio plazo para los ejercicios fiscales 2027-2029.

A la reunión asistieron el jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, vice primer ministro y presidente de la Corte Presidencial, y el jeque Maktoum bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, primer vicegobernante de Dubái, vice primer ministro y ministro de Finanzas.

También participaron en el encuentro, celebrado en Qasr Al Watan, Mohammad bin Abdullah Al Gergawi, ministro de Asuntos del Gabinete; Mohamed bin Hadi Al Hussaini, ministro de Estado de Asuntos Financieros; y Khaled Mohamed Balama Al Tameemi, gobernador del Banco Central de Emiratos Árabes Unidos, junto con representantes de la Corte Presidencial y del Ministerio de Finanzas.

Los debates se centraron en el proyecto de presupuesto federal para el ejercicio fiscal de 2027, como parte del plan presupuestario 2027-2029, a partir de estimaciones preliminares de gasto y previsiones de ingresos para el ciclo presupuestario a medio plazo.

Las conversaciones se produjeron tras la coordinación entre el Ministerio de Finanzas y las entidades federales, de conformidad con el Decreto Ley Federal n.º 26 de 2019 sobre Finanzas Públicas, en su versión modificada, y en línea con las actualizaciones de la legislación fiscal.

El Comité ordenó completar los procedimientos necesarios para preparar el proyecto de presupuesto federal correspondiente al periodo de planificación 2027-2029.

Asimismo, examinó la situación financiera del Gobierno federal en el ejercicio fiscal de 2026, a partir de los gastos e ingresos efectivamente registrados hasta la fecha.

Los indicadores financieros reflejan un crecimiento sostenido de la actividad económica y avances significativos en los sectores económicos emiratíes, pese a la evolución de la situación regional y mundial.

El Comité analizó también las solicitudes de las entidades federales para financiar nuevos proyectos estratégicos y emitió las directrices necesarias.

Además, revisó los últimos avances relativos a los proyectos de capital y desarrollo aprobados y ejecutados hasta la fecha en 2026, de acuerdo con las políticas y los procedimientos financieros establecidos.

El nuevo ciclo del plan estratégico del Gobierno federal se centra en aprovechar la inteligencia artificial para mejorar la planificación y el análisis de los datos financieros, simplificar los procedimientos, reducir los requisitos y aumentar la eficiencia fiscal en toda la Administración federal.

También pretende consolidar el presupuesto federal como un instrumento estratégico de preparación para el futuro, que respalde el crecimiento sostenido y eleve los servicios públicos a niveles sin precedentes.

Este enfoque refleja la importancia concedida a la proactividad, la preparación para el futuro y la planificación estratégica como pilares fundamentales del modelo de excelencia gubernamental establecido por el Gobierno emiratí.

A través de su Plan Estratégico 2027-2029, el Ministerio de Finanzas busca reforzar el papel de las finanzas públicas como instrumento estratégico para apoyar el desarrollo sostenible, mejorar la eficiencia gubernamental, consolidar la calidad de vida como prioridad nacional y afianzar la posición global de Emiratos Árabes Unidos mediante alianzas eficaces y de alto impacto.

El Comité elogió los esfuerzos del Ministerio de Finanzas y las medidas adoptadas para elaborar el proyecto de presupuesto federal para el ciclo presupuestario 2027-2029.

El Gabinete de Emiratos Árabes Unidos aprobó previamente el presupuesto general federal para el ejercicio fiscal de 2026, con unos ingresos y gastos estimados de 92.400 millones de dírhams en ambos casos, manteniendo el principio de equilibrar los recursos financieros totales con el gasto público global.