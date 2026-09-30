Khaled bin Mohamed bin Zayed asiste a la Exposición de Habitabilidad e Inversión LIVEX 2026

ABU DABI, 30 de septiembre de 2026 (WAM) — El jeque Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, príncipe heredero de Abu Dabi y presidente del Consejo Ejecutivo de Abu Dabi, asistió a la Exposición de Habitabilidad e Inversión (LIVEX 2026), organizada por el Departamento de Municipios y Transporte en el Centro ADNEC de Abu Dabi.

Durante un recorrido por la exposición, el jeque Khaled bin Mohamed visitó los estands de varias entidades y empresas nacionales participantes y examinó sus proyectos innovadores, iniciativas y soluciones inteligentes para la planificación de las ciudades del futuro.

El jeque Khaled bin Mohamed subrayó la importancia de invertir en el desarrollo de ciudades inteligentes y sostenibles, anticipar las necesidades futuras y aprovechar las tecnologías y las innovaciones más recientes para mejorar aún más la calidad de vida, aumentar la eficiencia de los servicios y crear un entorno integrado que responda a las aspiraciones de la sociedad y respalde el desarrollo sostenible.

LIVEX 2026 ofrece una plataforma internacional para mostrar proyectos, políticas y asociaciones que configuran el futuro de las ciudades y aumentan su atractivo como lugares para vivir, trabajar e invertir. El evento reúne a responsables de la toma de decisiones, inversores, promotores inmobiliarios y socios para el desarrollo de los sectores público y privado con el fin de explorar oportunidades para una mayor integración entre habitabilidad, desarrollo económico y urbano e inversión a largo plazo.

El encuentro atrae además a más de 1.500 inversores de destacadas instituciones de inversión, entidades bancarias, firmas internacionales de gestión de activos y grandes empresas inmobiliarias, que analizarán oportunidades para reforzar las alianzas y la cooperación inversora en sectores clave que respaldan el desarrollo urbano de las ciudades del futuro.