El sultán de Omán recibe a Tahnoon bin Zayed

MASCATE, 30 de septiembre de 2026 (WAM) — El sultán Haitham bin Tarik de Omán recibió en el palacio Al Baraka al jeque Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, vicegobernante de Abu Dabi y asesor de Seguridad Nacional, y a la delegación que le acompaña, en el marco de su visita oficial al Sultanato de Omán.

Al comienzo de la reunión, el jeque Tahnoon transmitió al sultán los saludos del presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, así como sus deseos de salud y felicidad continuadas para el sultán y de progreso y prosperidad para Omán y su pueblo.

Por su parte, el sultán trasladó sus saludos al jeque Mohamed bin Zayed y sus deseos de progreso, desarrollo y prosperidad continuados para Emiratos Árabes Unidos y su pueblo.

El sultán destacó la profundidad de las históricas relaciones fraternales entre ambos países hermanos y sus pueblos.

La reunión, a la que asistió Sayyid Theyazin bin Haitham Al Said, vice primer ministro de Asuntos Económicos, abordó las destacadas relaciones fraternales entre Emiratos Árabes Unidos y Omán, así como las oportunidades para reforzarlas y ampliar las vías de cooperación entre los dos países en diversos ámbitos, de manera que sirvan a sus intereses comunes y aporten mayor prosperidad y bienestar a sus pueblos.

Las dos partes también abordaron diversas cuestiones y asuntos de interés mutuo e intercambiaron puntos de vista al respecto.

Tras el encuentro, el sultán Haitham bin Tarik ofreció un almuerzo en honor del jeque Tahnoon bin Zayed Al Nahyan y de la delegación que le acompaña.

El jeque Tahnoon bin Zayed había llegado previamente este miércoles a Mascate, donde fue recibido en el Aeropuerto Real por Sayyid Theyazin bin Haitham Al Said y varios altos responsables omaníes.

Durante la visita, Tahnoon bin Zayed estuvo acompañado por una delegación integrada por Ali bin Hammad Al Shamsi, secretario general del Consejo Supremo de Seguridad Nacional; Mohamed Hassan Alsuwaidi, ministro de Inversiones; Mohammed Saif Al Suwaidi, director general del Fondo de Abu Dabi para el Desarrollo; y Sultan Obaid Al Yabhouni, director general de la Oficina del Vicegobernante de Abu Dabi.

Por parte omaní, también asistieron a la reunión el general Sultan bin Mohammed Al Nu’amani, ministro de la Oficina Real; Hamad bin Said Al Aufi, jefe de la Oficina Privada; y Abdulsalam bin Mohammed Al Murshidi, presidente de la Autoridad de Inversiones de Omán.