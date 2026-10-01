Mansour bin Zayed recibe al ministro de Justicia jordano

ABU DABI, 1 de octubre de 2026 (WAM) — El jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, vice primer ministro y presidente de la Corte Presidencial, recibió en Abu Dabi a Bassam Samir Al-Talhouni, ministro de Justicia de Jordania.

Durante el encuentro, ambas partes abordaron las relaciones bilaterales entre Emiratos Árabes Unidos y Jordania, así como las vías para reforzarlas, especialmente en los ámbitos judicial y jurídico, de manera que sirvan a los intereses comunes y contribuyan a la prosperidad de ambos países y sus pueblos.