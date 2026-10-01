La Cumbre Mundial de la Economía Verde de 2026 analizará el papel de la gobernanza para acelerar la transición verde

DUBÁI, 1 de octubre de 2026 (WAM) — La 12.ª edición de la Cumbre Mundial de la Economía Verde (WGES) pondrá el foco en las políticas, las regulaciones y los marcos de gobernanza necesarios para acelerar la transición mundial hacia una economía verde. El encuentro se celebrará los días 21 y 22 de octubre de 2026 en el Dubai World Trade Centre.

La cumbre, organizada bajo el patrocinio del jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente y primer ministro de Emiratos Árabes Unidos y gobernante de Dubái, corre a cargo del Consejo Supremo de Energía de Dubái, la Autoridad de Electricidad y Agua de Dubái (DEWA) y la Organización Mundial de la Economía Verde (WGEO), bajo el lema «Del éxito a la escala: mostrar la economía verde».

Este año, la WGES se centrará en cuatro pilares temáticos principales: tecnología e infraestructuras energéticas; estrategia empresarial y transición; seguridad hídrica y alimentaria; y financiación. También abordará tres temas transversales: inteligencia artificial, gobernanza y factores facilitadores del sistema.

Una destacada reunión internacional de responsables de la toma de decisiones, líderes empresariales, inversores, expertos en infraestructuras y resiliencia, y representantes de gobiernos, empresas y el ámbito académico, examinará cómo una gobernanza eficaz puede reducir la distancia entre la ambición y la ejecución.

Los debates analizarán la influencia de las políticas y la regulación en la toma de decisiones en mercados clave, la expansión de los mercados mundiales de carbono y sus implicaciones para el comercio y la industria, así como la evolución del papel de los acuerdos climáticos internacionales en el impulso de la economía verde.

«La WGES sitúa la gobernanza en el centro de los esfuerzos para acelerar la transición verde. La cumbre contribuye a configurar un modelo global innovador que refuerza la eficiencia, la gestión eficaz, el buen gobierno, el cumplimiento normativo y la sostenibilidad en las operaciones gubernamentales e institucionales», afirmó Saeed Mohammed Al Tayer, vicepresidente del Consejo Supremo de Energía de Dubái, director general y consejero delegado de DEWA y presidente de WGEO.

«La cumbre también impulsa la gobernanza de la inteligencia artificial, respalda el desarrollo de políticas resilientes y refuerza el liderazgo estratégico y la planificación a largo plazo, sustentados en la innovación, la integración institucional, la transformación digital, el desarrollo del capital humano, una mayor competitividad y la anticipación del futuro», añadió.

Al Tayer destacó asimismo los casos de éxito del Gobierno de Emiratos Árabes Unidos como uno de los más eficientes y eficaces del mundo. Según indicó, el país ocupó el quinto puesto mundial en competitividad en un informe del Instituto Internacional para el Desarrollo de la Gestión, con sede en Lausana, Suiza. El Gobierno emiratí también se situó entre los diez primeros del mundo en el Índice Chandler de Buen Gobierno de 2026.

Los ponentes de la WGES 2026 destacaron el creciente papel de las finanzas sostenibles para orientar la inversión hacia las prioridades climáticas y, al mismo tiempo, apoyar el crecimiento y la diversificación económica en el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG).

Bashar Al-Natoor, director general y responsable global de Finanzas Islámicas de Fitch Ratings, afirmó: «El mercado de las finanzas sostenibles del CCG sigue desarrollándose, y los bonos y sukuk vinculados a criterios ESG desempeñan un papel cada vez más importante en el respaldo a los objetivos climáticos, los planes de transición y la diversificación económica más amplia de la región. El volumen de bonos y sukuk ESG en circulación en el CCG ya supera los 70.000 millones de dólares».

Avinash Kumar, presidente y cofundador de Earthood, empresa especializada en ESG y descarbonización, señaló: «En la Cumbre Mundial de la Economía Verde, espero analizar cómo el CCG puede pasar de considerar los bonos verdes principalmente como instrumentos de financiación a utilizarlos como herramientas estratégicas para la transformación económica. Si se gestiona adecuadamente, la financiación verde puede ayudar a la región a atraer capital, acelerar su transición y demostrar que la acción climática y la creación de valor económico a largo plazo pueden avanzar de forma conjunta».