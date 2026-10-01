La Autoridad Fiscal Federal participa en la reunión de expertos y responsables tributarios de los BRICS de 2026 en Nueva Delhi

ABU DABI, 1 de octubre de 2026 (WAM) — La Autoridad Fiscal Federal (FTA) participó en la Reunión de Expertos y Responsables Tributarios de los BRICS de 2026, celebrada en Nueva Delhi, India, que reunió a responsables de autoridades fiscales y expertos tributarios de las diez administraciones fiscales de los BRICS para intercambiar conocimientos, debatir desafíos emergentes y reforzar la cooperación en la administración tributaria.

La delegación de la FTA estuvo encabezada por Abdulaziz Al Mulla, director general de la Autoridad Fiscal Federal, e incluyó a Saida Kaddoumi Osman, asesora de Políticas de la institución, y Meera Qassim, analista sénior de Relaciones Internacionales.

Organizada por la Junta Central de Impuestos Directos, dependiente del Ministerio de Finanzas de India, la reunión contó con representantes de varios Estados miembros. Los debates se centraron en reforzar la cooperación entre las administraciones fiscales de los BRICS, con la tecnología, la gestión administrativa y los recursos humanos entre los principales asuntos tratados.

Durante el encuentro, Abdulaziz Al Mulla destacó la importancia de la cooperación internacional y del intercambio de conocimientos para respaldar el desarrollo continuo de sistemas tributarios modernos y eficientes.

Al Mulla subrayó el valor de plataformas como los grupos de trabajo de los BRICS y la Reunión de Expertos y Responsables Tributarios de los BRICS de 2026, al permitir a los países participantes intercambiar experiencias, explorar tendencias emergentes e identificar enfoques prácticos frente a desafíos comunes.

«La Autoridad Fiscal Federal concede gran importancia al refuerzo de la cooperación internacional y al intercambio de conocimientos y experiencias con las administraciones fiscales de todo el mundo. Nuestra participación en la Reunión de Expertos y Responsables Tributarios de los BRICS de 2026 constituye una oportunidad importante para aprender de experiencias diversas, compartir buenas prácticas y explorar nuevos enfoques que puedan contribuir al desarrollo continuo de la administración tributaria», afirmó.

Añadió: «Emiratos Árabes Unidos sigue avanzando hacia un sistema tributario eficiente, transparente y apoyado en la tecnología, que respalda el crecimiento económico y mejora la experiencia de los contribuyentes. Las plataformas internacionales como los BRICS ofrecen valiosas oportunidades para profundizar la cooperación, fortalecer las relaciones profesionales y contribuir al desarrollo de sistemas tributarios capaces de responder eficazmente a la evolución económica y tecnológica».