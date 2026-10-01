XRG respalda la ambición de Argentina de convertirse en líder mundial del GNL

PARÍS, 1 de octubre de 2026 (WAM) — El presidente ejecutivo de XRG, Sultan Ahmed Al Jaber, afirmó que la compañía respalda la ambición de Argentina de convertirse en un importante nuevo proveedor de gas natural licuado (GNL) para los mercados mundiales.

Durante la Semana de Argentina en París, Al Jaber señaló que la participación de XRG en Argentina LNG refleja la confianza de la compañía en la dimensión y la calidad de Vaca Muerta, en la mejora del entorno inversor del país y en la capacidad conjunta de YPF, Eni y XRG para desarrollar un proyecto de GNL competitivo a escala global.

«Argentina reúne los ingredientes necesarios para construir un negocio de GNL de categoría mundial. Vaca Muerta es el segundo mayor recurso mundial de gas de esquisto y el cuarto de petróleo de esquisto. La producción de crudo se encuentra en máximos históricos y Argentina registró el año pasado su mayor superávit comercial energético en más de tres décadas. No se trata de una previsión, sino de una trayectoria demostrada. Esto da a XRG la confianza de que el recurso es real, la capacidad está probada y Argentina puede desarrollar el proyecto a gran escala», afirmó.

Durante la Semana de Argentina, organizada por el Gobierno argentino, Al Jaber se reunió con el presidente Javier Milei y participó en un panel junto con Horacio Marín, presidente y consejero delegado de YPF, y Claudio Descalzi, consejero delegado de Eni. El presidente ejecutivo de XRG destacó que inversiones de esta magnitud se extienden durante décadas y requieren confianza, previsibilidad y un compromiso compartido con su ejecución.

«Las reformas impulsadas por el presidente Milei, incluido el nuevo marco de inversión RIGI, están creando la estabilidad a largo plazo que necesitan los proyectos energéticos intensivos en capital y refuerzan el atractivo de Argentina para los inversores internacionales», indicó.

Al Jaber explicó que el éxito no se mide únicamente por el GNL que salga de Argentina. «Se mide por el valor que permanece en el país. Significa ingresos por exportaciones, negocios para proveedores locales y empleos cualificados para los argentinos. Hablamos de más de 40.000 puestos de trabajo y de miles de millones que volverán a la economía argentina. Ningún país ni empresa garantiza por sí solo su futuro energético. Se necesitan distintas fuentes de suministro, rutas fiables de acceso a los mercados y socios en los que se pueda confiar».

El presidente ejecutivo de XRG afirmó que la asociación reúne fortalezas complementarias: «YPF aporta una amplia experiencia en toda la cadena de valor energética de Argentina y es el principal operador de esquisto en Vaca Muerta. Eni cuenta con experiencia probada en el desarrollo de GNL flotante, incluida Mozambique, donde XRG ya es su socio. XRG aporta capital a largo plazo, acceso a mercados globales y las capacidades técnicas y comerciales desarrolladas durante las cinco décadas de operaciones de ADNOC a gran escala. Juntos podemos dar a clientes, prestamistas y partes interesadas la confianza de que este complejo proyecto puede financiarse, ejecutarse y conectarse de forma fiable con mercados de todo el mundo».

Al Jaber también destacó el fortalecimiento de las relaciones entre Emiratos Árabes Unidos y Argentina. Los dos países han iniciado recientemente negociaciones para un Acuerdo de Asociación Económica Integral e identificaron la asociación entre YPF y XRG como un ejemplo de las inversiones de alto impacto y largo plazo que ambos quieren impulsar.

La primera fase de Argentina LNG está diseñada para producir 12 millones de toneladas anuales. El proyecto respalda la ambición de XRG de situarse entre los cinco principales actores mundiales del gas y consolida a América Latina como una nueva región de crecimiento relevante dentro de su cartera.

En junio de 2026, XRG y Eni acordaron adquirir cada una una participación del 32% en tres bloques de Vaca Muerta operados por YPF: Meseta Buena Esperanza, Aguada Villanueva y Las Tacanas. YPF conservará el 36% restante, y la operación está sujeta a las aprobaciones regulatorias habituales.

Se espera que los bloques suministren gas al proyecto Argentina LNG. La oportunidad añadiría una importante posición de suministro en el Atlántico Sur a la plataforma global de gas de XRG, complementando su presencia en Norteamérica, la región del Caspio y África, y reforzando su capacidad para conectar recursos competitivos con la demanda a largo plazo de los mercados clave.