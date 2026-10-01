El UAE Team Emirates-XRG se prepara para las carreras italianas

ABU DABI, 1 de octubre de 2026 (WAM) — Durante la próxima semana, el UAE Team Emirates-XRG participará en el Giro dell’Emilia, la Coppa Agostoni, la Coppa Bernocchi y la Tre Valli Varesine.

La primera cita será el Giro dell’Emilia, el sábado 3 de octubre. Brandon McNulty estará acompañado en la línea de salida por sus compañeros Igor Arrieta, Filippo Baroncini, Felix Großschartner, Jhonatan Narváez, Tim Wellens y Adam Yates.

El UAE Team Emirates-XRG tendrá una carrera diaria en este tramo, con la Coppa Agostoni el domingo 4 de octubre, después del Giro dell’Emilia. El equipo emiratí ha ganado las tres últimas ediciones de esta prueba: con Adam Yates en 2025, Marc Hirschi en 2024 y Davide Formolo en 2023.

El año pasado, Yates se impuso con una contundente escapada en solitario de 17,5 kilómetros, y el escalador británico mostró un buen estado de forma en las recientes clásicas de un día celebradas en Canadá. La carrera contará con suficiente desnivel para que el corredor de 34 años y su equipo endurezcan la competición el domingo por la tarde.

El lunes 5 de octubre se disputará la 107.ª edición de la Coppa Bernocchi. La prueba de la pasada temporada fue la única en la historia del UAE Team Emirates-XRG en la que el conjunto emiratí no situó a ningún corredor entre los diez primeros, por lo que el equipo buscará resarcirse en esta ocasión.

La campaña italiana continuará el martes 6 de octubre con la 105.ª edición de la Tre Valli Varesine. La carrera del año pasado fue memorable por la brillante victoria de Tadej Pogačar, quien cumplió su promesa de regresar a la prueba tras una edición de 2024 acortada.

Fue el segundo título de Pogačar en la Tre Valli Varesine, aunque esta temporada corresponderá a sus compañeros defender su corona. Brandon McNulty participará como flamante campeón del mundo, acompañado por Filippo Baroncini, Benoît Cosnefroy, Luca Giaimi, Jhonatan Narváez, Pavel Sivakov y Tim Wellens.

La Tre Valli Varesine partirá de Busto Arsizio y recorrerá 198,3 kilómetros hasta Varese, donde un circuito urbano volverá a ser decisivo.

La prueba presenta un recorrido mucho más montañoso que la Coppa Bernocchi, con algo menos de 3.000 metros de desnivel positivo para el pelotón. El trazado incluye la tradicional ascensión de Ronchi y otras exigentes subidas como Cinque Piante, Luvinate y Casciago.