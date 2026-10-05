El hospital flotante emiratí recibe a 12 nuevos pacientes procedentes de Gaza

AL ARISH (Egipto), 5 de octubre de 2026 (WAM) — El hospital flotante de Emiratos Árabes Unidos en la ciudad egipcia de Al Arish ha recibido a 12 nuevos pacientes y heridos procedentes de la Franja de Gaza para recibir atención y tratamiento médico, en el marco de la Operation Chivalrous Knight 3.

Los equipos médicos y de enfermería especializados realizaron las evaluaciones y pruebas necesarias a su llegada y establecieron planes de tratamiento adaptados a cada caso. El hospital ha prestado hasta la fecha 35.030 servicios médicos.

El centro continúa ofreciendo atención sanitaria especializada a pacientes y heridos llegados desde Gaza, con el apoyo de personal cualificado y equipos avanzados.

Estas iniciativas reflejan el compromiso continuado de Emiratos con el apoyo a la población palestina y la atención de las necesidades sanitarias de los pacientes procedentes de la Franja de Gaza.