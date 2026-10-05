Hamdan bin Mohammed preside la tercera reunión del Consejo de Defensa de 2026

DUBÁI, 5 de octubre de 2026 (WAM) — El príncipe heredero de Dubái, vice primer ministro y ministro de Defensa de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, presidió la tercera reunión del Consejo de Defensa de 2026.

La reunión examinó las novedades de los principales programas destinados a desarrollar el sistema de defensa y mejorar su eficiencia y preparación, en línea con la estrategia del Ministerio de Defensa.

Los asistentes abordaron los planes de desarrollo y modernización de los distintos sectores de defensa, así como las iniciativas para reforzar la preparación operativa y las capacidades humanas y técnicas. También revisaron proyectos futuros que respaldan las prioridades y el desarrollo a largo plazo del Ministerio.

A la reunión asistieron Mohamed bin Mubarak Fadhel Al Mazrouei, ministro de Estado para Asuntos de Defensa; el teniente general Issa Saif bin Ablan Al Mazrouei, jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas; el teniente general de Estado Mayor Ibrahim Nasser Al Alawi, subsecretario del Ministerio de Defensa, y altos mandos militares.