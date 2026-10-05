El príncipe heredero de Abu Dabi llega a Áqaba para una visita de trabajo

ÁQABA (Jordania), 5 de octubre de 2026 (WAM) — El príncipe heredero de Abu Dabi, el jeque Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, llegó a Áqaba, en Jordania, para una visita de trabajo con motivo de la ceremonia de inicio de las obras del proyecto ferroviario Áqaba-Al Shidiya-Maán.

El rey Abdalá II de Jordania encabezó la recepción del jeque Khaled a su llegada al Aeropuerto Internacional Rey Husein de Áqaba, junto a varios altos cargos.

Cuando el avión del príncipe heredero entró en el espacio aéreo jordano, aeronaves de la Real Fuerza Aérea Jordana lo escoltaron en señal de bienvenida.