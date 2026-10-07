El gobernante de Ras al Jaima recibe al embajador y al cónsul general de Alemania

RAS AL JAIMA, 7 de octubre de 2026 (WAM) — El jeque Saud bin Saqr Al Qasimi, miembro del Consejo Supremo y gobernante de Ras al Jaima, recibió en su palacio de la ciudad de Saqr bin Mohammed al embajador de Alemania, Tobias Tunkel, y al cónsul general alemán en Dubái y los Emiratos del Norte, Jens Christian Gaedtke.

Los diplomáticos realizaron una visita de cortesía al gobernante con motivo de la toma de posesión de sus nuevos cargos.

El jeque Saud dio la bienvenida al embajador y al cónsul general, a quienes deseó éxito en el desempeño de sus funciones para contribuir al refuerzo de la cooperación entre ambos países en diversos ámbitos.

Por su parte, los representantes alemanes agradecieron al gobernante de Ras al Jaima su hospitalidad y acogida, y reafirmaron su compromiso de seguir fortaleciendo la cooperación bilateral en beneficio de los intereses comunes.