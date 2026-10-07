Emiratos participa en Riad en la séptima reunión de directores de Seguridad Pública del Golfo

RIAD, 7 de octubre de 2026 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos participó en la séptima reunión de directores de Seguridad Pública de los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), celebrada en la sede de la Secretaría General del organismo en Riad.

La delegación del Ministerio del Interior emiratí estuvo encabezada por el general de brigada Saeed bin Tuwair Al Suwaidi, subsecretario adjunto para Asuntos de Seguridad.

La reunión abordó diversas cuestiones de seguridad de interés común, examinó los resultados y recomendaciones de los comités conjuntos de seguridad y analizó las vías para aplicarlos en apoyo de la cooperación en materia de seguridad entre los Estados del CCG.

Los participantes también revisaron las decisiones de la cuadragésima segunda reunión de ministros del Interior del CCG, así como los principales proyectos e iniciativas de seguridad supervisados por la Secretaría Adjunta para Asuntos de Seguridad.