Abdullah bin Zayed conversa por teléfono con el ministro kuwaití de Exteriores

ABU DABI, 18 de octubre de 2026 (WAM) — El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, mantuvo una conversación telefónica con el ministro de Asuntos Exteriores de Kuwait, el jeque Jarrah Jaber Al Ahmad Al Sabah.

Durante la llamada, abordaron los últimos acontecimientos regionales e internacionales y los esfuerzos para reforzar la seguridad y la estabilidad en Oriente Próximo.

Abdullah bin Zayed y Jarrah Jaber Al Ahmad Al Sabah también repasaron diversos asuntos de interés común relacionados con las relaciones fraternales históricas entre los dos países.