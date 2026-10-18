Operation Chivalrous Knight 3 mantiene su apoyo al sector sanitario de Gaza

ABU DABI, 18 de octubre de 2026 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos continúa respaldando al sector sanitario de Gaza en el marco de Operation Chivalrous Knight 3, mediante la atención a pacientes y heridos en hospitales, centros médicos y clínicas móviles; el suministro de medicamentos, equipos y material sanitario; y programas de evacuación médica y rehabilitación.

El hospital de campaña emiratí en Rafah ha atendido a más de 54.000 pacientes y heridos desde el inicio de la operación, el 5 de noviembre de 2023. La iniciativa forma parte de la respuesta médica emiratí ante los daños en los hospitales y el aumento de las necesidades sanitarias en Gaza.

Emiratos también ha enviado convoyes de ayuda médica a través del paso de Rafah. En cooperación con la Organización Mundial de la Salud, ha entregado 1.903 toneladas de medicamentos, equipos y suministros a hospitales de la Franja, con el objetivo de reforzar su capacidad para seguir prestando servicios.

Con alrededor de 30 hospitales fuera de servicio, Emiratos estableció dos centros médicos en el norte y el sur de Gaza, que atienden a unos 4.000 pacientes al mes. Además, desplegó una clínica móvil para prestar asistencia a los desplazados en sus tiendas de campaña.

En la ciudad egipcia de Al Arish, el hospital flotante emiratí ha tratado a más de 35.000 pacientes palestinos, mientras que Operation Chivalrous Knight 3 ha facilitado la evacuación de unos 3.000 pacientes para recibir tratamiento en hospitales emiratíes, contribuyendo a aliviar la presión sobre los centros sanitarios de Gaza.

Como parte de las medidas para prevenir y combatir la poliomielitis, Emiratos ha suministrado más de 600.000 dosis de vacunas. La operación también reforzó los servicios de emergencia con la entrega de 27 ambulancias completamente equipadas a la Franja.

Las iniciativas sanitarias incluyen asimismo un proyecto para proporcionar 10.000 pares de gafas graduadas a personas necesitadas y programas de fabricación de prótesis para unos 203 amputados, con el fin de ayudarles a recuperar la movilidad y desarrollar sus actividades diarias.

Estas actuaciones reflejan el continuo apoyo médico de Emiratos al pueblo palestino, desde la respuesta de emergencia y el tratamiento hasta la prevención y la rehabilitación.