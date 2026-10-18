Abdullah bin Zayed y el ministro omaní de Exteriores abordan por teléfono la situación regional

ABU DABI, 18 de octubre de 2026 (WAM) — El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, abordó durante una conversación telefónica con el ministro de Asuntos Exteriores de Omán, Sayyid Badr bin Hamad bin Hamood Albusaidi, los últimos acontecimientos regionales y los esfuerzos destinados a consolidar la seguridad y la estabilidad en la región.

Las partes también repasaron las relaciones fraternales entre ambos países hermanos y las vías para reforzar la cooperación bilateral de forma que contribuya al desarrollo y la prosperidad de sus pueblos.