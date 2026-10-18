Abdullah bin Zayed y el ministro jordano de Exteriores abordan por teléfono la situación regional

ABU DABI, 18 de octubre de 2026 (WAM) — El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, abordó en una conversación telefónica con el vice primer ministro y ministro jordano de Asuntos Exteriores y Expatriados, Ayman Safadi, las relaciones fraternales entre Emiratos y Jordania y las vías para reforzar la cooperación en diversos ámbitos.

Las partes también analizaron los últimos acontecimientos en la región e intercambiaron puntos de vista sobre la situación.