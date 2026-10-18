Abdullah bin Zayed y el ministro egipcio de Exteriores abordan por teléfono la situación regional

ABU DABI, 18 de octubre de 2026 (WAM) — El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, abordó con el ministro egipcio de Asuntos Exteriores, Cooperación Internacional y Egipcios en el Extranjero, Badr Abdelatty, los últimos acontecimientos regionales y la situación en Oriente Próximo.

Durante la conversación telefónica, las partes también trataron varios asuntos de interés común relacionados con las relaciones fraternales históricas entre Emiratos y Egipto.