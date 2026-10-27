El ministro de Justicia emiratí y el fiscal general de Estados Unidos abordan la cooperación jurídica y judicial

WASHINGTON, 27 de octubre de 2026 (WAM) — El ministro de Justicia de Emiratos Árabes Unidos, Abdullah bin Sultan bin Awad Al Nuaimi, y el fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, abordaron las vías para reforzar la cooperación bilateral en los ámbitos jurídico y judicial y en la lucha contra la delincuencia.

La reunión se celebró en la sede del Departamento de Justicia estadounidense, en Washington, en presencia del embajador emiratí en Estados Unidos, Yousef Al Otaiba.

Las partes reafirmaron la solidez de las relaciones estratégicas entre Emiratos y Estados Unidos y su compromiso compartido de desarrollar los marcos de cooperación judicial internacional en beneficio de los intereses mutuos.

También analizaron los avances en los procedimientos de ratificación del Acuerdo de Asistencia Jurídica Mutua firmado por ambos países.

Al término del encuentro, destacaron la importancia de seguir reforzando la asociación y la coordinación en la cooperación judicial internacional, como contribución a la lucha contra la delincuencia y al respeto del Estado de derecho.