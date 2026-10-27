Abdullah bin Zayed y el ministro uzbeko de Exteriores abordan por teléfono las relaciones bilaterales y la situación regional e internacional

ABU DABI, 27 de octubre de 2026 (WAM) — El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, abordó con el ministro uzbeko de Asuntos Exteriores, Bakhtiyor Saidov, las relaciones bilaterales y las vías para reforzar la cooperación en diversos ámbitos. Durante la conversación telefónica, las partes señalaron que la cooperación debe apoyar las aspiraciones de ambos países de seguir avanzando en desarrollo y prosperidad.

También intercambiaron opiniones sobre los acontecimientos actuales en la región y varios asuntos regionales e internacionales de interés común.