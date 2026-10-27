El príncipe heredero de Abu Dabi asiste a una cena oficial ofrecida por el primer ministro de Canadá

OTTAWA, 27 de octubre de 2026 (WAM) — El jeque Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, príncipe heredero de Abu Dabi, asistió a una cena oficial ofrecida por el primer ministro canadiense, Mark Carney, en su honor y en el de la delegación que lo acompaña durante su visita oficial a Canadá.

Carney dio la bienvenida al príncipe heredero y a la delegación emiratí, y expresó su deseo de que la visita contribuya a fortalecer la amistad y la cooperación entre Canadá y Emiratos Árabes Unidos.

Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan agradeció al primer ministro canadiense la cálida acogida y la hospitalidad brindada a él y a la delegación, y expresó su confianza en que la asociación estratégica entre ambos países se siga fortaleciendo.

Durante la cena, las partes repasaron las relaciones entre Emiratos y Canadá y las vías para elevarlas a nuevos niveles de cooperación y asociación estratégica en diversos sectores. También abordaron varios asuntos de interés común.

Al acto asistieron los miembros de la delegación oficial emiratí, así como varios ministros y altos funcionarios del Gobierno de Canadá.