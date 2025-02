Al-Azhar appelle à une position arabe et islamique unifiée sur les droits des Palestiniens

LE CAIRE, le 7 février 2025 (WAM) – Al-Azhar Al-Sharif a réitéré son appel en faveur d’une position forte et unifiée des nations arabes et islamiques face aux déclarations visant à nier aux Palestiniens leur droit d’établir un État avec Jérusalem comme capitale.Al-Azhar a souligné que la cause pales...