Le port de Jebel Ali accueille la première escale historique du nouveau service Gemini

DUBAÏ, le 7 février 2025 (WAM) – DP World a accueilli l’arrivée du premier navire au port de Jebel Ali dans le cadre de la coopération stratégique Gemini Cooperation, un partenariat de grande envergure entre Hapag-Lloyd et Maersk, visant à renforcer le réseau de fret maritime et la connectivité du c...