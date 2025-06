Le Comité ministériel arabo-islamique appelle à un arrêt immédiat de l’agression contre Gaza

AMMAN, 1er juin 2025 (WAM) — Le Comité ministériel issu du Sommet arabe islamique extraordinaire a réaffirmé la poursuite de ses efforts en vue de mettre fin à l’agression israélienne contre la bande de Gaza, de mettre un terme à la catastrophe humanitaire dans l’enclave et de lancer un processus véritable permettant au peuple palestinien d’exercer son droit à un État indépendant et souverain sur son territoire national — la solution à deux États étant la seule voie vers une paix juste et globale.

Le comité a également confirmé son plein soutien à l’Autorité palestinienne ainsi qu’au processus politique visant à parvenir à une cessation immédiate et permanente de l’agression israélienne, à mettre en œuvre la solution à deux États, à renforcer les capacités de l’Autorité palestinienne, à accélérer les efforts de reconstruction et à garantir le succès de la conférence internationale pour la paix prévue à New York courant juin.

Dimanche, le Vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des Expatriés du Royaume hachémite de Jordanie, Ayman Safadi, a reçu Son Altesse le Prince Faisal bin Farhan, ministre des Affaires étrangères du Royaume d’Arabie saoudite et président du Comité arabe islamique sur Gaza, ainsi que les membres du comité : le ministre bahreïni des Affaires étrangères, Dr Abdullatif bin Rashid Alzayani, le ministre égyptien des Affaires étrangères, Badr Abdelatty, et le Secrétaire général de la Ligue des États arabes, Ahmed Aboul Gheit.

Réunion à distance avec les dirigeants palestiniens

La réunion du comité s’est tenue à la suite d’un entretien en visioconférence avec Sa Majesté le Roi Abdallah II ibn Al Hussein de Jordanie. L’appel, présidé par le Prince Faisal, a également rassemblé le Président de l’État de Palestine, Mahmoud Abbas, son adjoint Hussein Al-Sheikh, ainsi que le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Dr Mohammad Mustafa.

Cette réunion virtuelle intervient après qu’Israël a empêché le comité d’effectuer une visite à Ramallah — une décision que le comité a qualifiée d’acte d’arrogance et de violation flagrante du droit international et des obligations juridiques incombant à une puissance occupante.

Le comité a confirmé l’intensification de ses efforts pour inciter davantage de pays à reconnaître l’État de Palestine, et pour assurer que la conférence internationale de paix à New York, coprésidée par l’Arabie saoudite et la France, produise des résultats concrets.

Mobilisation diplomatique et appels à l’action

Le ministre Ayman Safadi a déclaré que le Roi Abdallah II soulignait l’importance du rôle du comité dans la mobilisation d’une position internationale efficace pour mettre fin à la guerre contre Gaza, stopper la catastrophe humanitaire sans précédent, et lancer une dynamique sérieuse en faveur de la création d’un État palestinien indépendant et souverain sur le territoire palestinien — seule voie vers une paix juste, globale et durable.

Il a insisté sur le fait que la satisfaction complète des droits légitimes du peuple palestinien constitue le fondement même de la paix.

Le comité a examiné les efforts diplomatiques en cours et les préparatifs pour la conférence internationale de haut niveau sur le règlement politique, organisée conjointement par l’Arabie saoudite et la France à New York. Il a également discuté de la conférence sur la reconstruction de Gaza, qui doit se tenir au Caire après la conclusion d’un cessez-le-feu, selon le plan adopté lors du Sommet arabe extraordinaire du 4 mars 2025.

Le comité a appelé Israël à autoriser immédiatement et sans condition l’entrée de l’aide humanitaire et médicale, à permettre à l’UNRWA d’accomplir sa mission, et à mettre fin à l’escalade dans la Cisjordanie occupée, mettant en garde contre les conséquences d’une aggravation de la situation humanitaire.

Enfin, le comité a fermement condamné le refus des autorités israéliennes d’autoriser la visite prévue du comité à Ramallah, qualifiant cette interdiction de violation flagrante des usages diplomatiques et de tentative délibérée d’entraver les efforts en faveur de la paix globale et du soutien au gouvernement palestinien.