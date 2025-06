Le bilan des inondations au Nigeria s’élève à 200 morts

ABUJA, 2 juin 2025 (WAM) – Au moins 200 personnes ont péri à la suite d'inondations dévastatrices ayant frappé la localité commerciale de Mokwa, située dans l'État du Niger, au nord-centre du Nigeria, ont annoncé les autorités locales dimanche.

Selon Musa Kimboku, vice-président de l'administration locale de Mokwa, les pluies diluviennes tombées avant l'aube jeudi ont provoqué une montée brutale des eaux, entraînant des crues soudaines qui ont submergé la ville, située à environ 380 kilomètres à l’ouest d’Abuja, la capitale du pays.

Fin des opérations de secours

Les équipes de secours ont cessé les recherches, les autorités ne s’attendant plus à retrouver de survivants. Selon Kimboku, les opérations actuelles se concentrent désormais sur l’exhumation des corps enfouis sous les décombres, afin de prévenir tout risque sanitaire, notamment d’épidémies.

Bilan humain et dégâts matériels

Le porte-parole de l’Agence des situations d’urgence de l’État du Niger, Ibrahim Audu Husseini, a précisé samedi que 11 personnes ont été blessées et que plus de 3 000 habitants ont été déplacés.

Au moins 500 foyers répartis dans trois communautés ont été affectés par cette inondation soudaine, survenue en moins de cinq heures. Les habitations ont été submergées jusqu’aux toitures, et les survivants ont dû se frayer un chemin dans des eaux montant jusqu’à la taille, tentant de sauver des proches et de récupérer des biens.