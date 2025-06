Abdulla Al Hamed inaugure le nouveau siège du Conseil des médias à Dubai Internet City

DUBAÏ, 2 juin 2025 (WAM) – Abdulla bin Mohammed bin Butti Al Hamed, président du Bureau national des Médias et président du Conseil des Médias des Émirats arabes unis, a inauguré le nouveau siège du Conseil à Dubaï Internet City.

Cette initiative s’inscrit dans la vision du Conseil visant à favoriser un environnement de travail flexible et efficace, propice à l’épanouissement des talents nationaux, à l’attraction d’expertises internationales, et à l’adaptation aux évolutions rapides du secteur médiatique.

Une implantation stratégique au cœur de l’industrie médiatique

La cérémonie d’inauguration s’est déroulée en présence de Mohammed Saeed Al Shehhi, secrétaire général du Conseil des Médias des Émirats arabes unis ; de Maitha Majed Al Suwaidi, chef de direction du secteur de la stratégie et des politiques médiatiques ; d’Abdulla Belhoul, PDG du groupe TECOM ; de Majed Al Suwaidi, directeur général de Dubai Media City ; et d’Ammar Al Malik, vice-président et directeur général de la location commerciale chez TECOM Group.

Abdulla Al Hamed a effectué une visite des lieux du nouveau siège, idéalement situé au cœur de l’un des pôles médiatiques les plus renommés au monde. Cette implantation stratégique vise à renforcer la capacité du Conseil à nouer des partenariats efficaces avec les principales institutions, tout en consolidant son rôle dans l’anticipation et la construction de l’avenir du secteur médiatique, avec davantage d’agilité et d'efficience.

Renforcement de la structure institutionnelle et soutien aux talents

Le nouveau siège reflète l'engagement élargi du Conseil à développer sa structure institutionnelle en appui à ses objectifs stratégiques. À cette occasion, Abdulla Al Hamed a rencontré les membres du personnel du Conseil et a réaffirmé que cette nouvelle étape illustre la volonté de bâtir un cadre réglementaire progressiste, favorable à l’émergence des talents nationaux et à la promotion de la créativité, tout en plaçant le capital humain au cœur du développement du secteur médiatique.

Il a souligné l’importance de préserver la dynamique engagée depuis la création du Conseil et a appelé à intensifier les efforts lors de la prochaine phase, en particulier pour la mise en œuvre des politiques et initiatives médiatiques en adéquation avec le nouveau cadre stratégique. Celui-ci repose sur une législation intégrée et des services unifiés, conçus pour renforcer la compétitivité du secteur, stimuler sa croissance et favoriser l’émergence de contenus locaux ainsi que de projets innovants dans le domaine des médias.