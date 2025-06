Al Sir Marine et B International créent une coentreprise pour renforcer les services maritimes et logistiques

ABOU DHABI, 2 juin 2025 (WAM) – Le ministère de l’Énergie et des Infrastructures (MoEI), en collaboration avec le ministère des Ressources humaines et de l’Émiratisation (MoHRE), a dévoilé les Lignes directrices durables à l’intention des travailleurs domestiques, dans le cadre des initiatives de l’« Année de la communauté ».

Cette publication s’inscrit dans le cadre du Programme national de gestion de la demande en énergie et en eau, et vise à promouvoir une culture de la conservation et de la responsabilité environnementale au sein de cette catégorie professionnelle.

Les lignes directrices, conçues de manière simple et accessible, proposent des conseils pratiques et comportementaux pour une utilisation optimale des ressources et une réduction du gaspillage. L’initiative ambitionne d’améliorer l’efficacité de la consommation d’énergie et d’eau, de renforcer la qualité de vie et de soutenir la durabilité des ressources naturelles, en cohérence avec les objectifs nationaux de neutralité climatique et de réduction de l’empreinte carbone.

Le MoEI a veillé à la traduction des lignes directrices en huit langues différentes, afin d’atteindre un large éventail de travailleurs domestiques issus de diverses nationalités, garantissant ainsi une compréhension inclusive des recommandations écologiques.

Eng. Fahad Al Hammadi, sous-secrétaire adjoint au secteur des services de soutien du MoEI, a déclaré :

« Le lancement de ces lignes directrices s’inscrit dans les efforts du ministère pour associer toutes les composantes de la société à l’atteinte des objectifs de durabilité des Émirats arabes unis, notamment les groupes qui interviennent directement dans la vie quotidienne des familles. Il s’agit d’un outil essentiel pour promouvoir les bonnes pratiques de conservation et renforcer la sensibilisation environnementale. »

Il a souligné que la publication multilingue de ce guide reflète l’engagement du ministère à toucher le public le plus large possible, renforçant ainsi l’efficacité du programme national de gestion de la demande. « Cette initiative contribue également à la concrétisation de la vision 'Nous, les Émirats 2031', qui vise à bâtir une société consciente et proactive dans la préservation des ressources. »

Dalal Al Shehhi, sous-secrétaire adjointe par intérim au secteur de la protection du travail au MoHRE, a salué cette initiative conjointe comme une avancée majeure dans la promotion de la sensibilisation environnementale et de la responsabilité sociale au sein d’un segment clé du tissu social émirien.

« Le ministère attache une grande importance à l’autonomisation des travailleurs domestiques en leur fournissant les connaissances nécessaires pour renforcer leur contribution aux objectifs nationaux de durabilité », a-t-elle affirmé. Elle a ajouté que la mise à disposition du guide en plusieurs langues démontre l’engagement du gouvernement en faveur de l’inclusivité et de l’élargissement de l’impact social des initiatives durables.

Al Shehhi a conclu : « Le MoHRE soutient pleinement les initiatives qui améliorent la qualité de vie des communautés et qui participent à l’instauration d’un environnement de travail fondé sur la sensibilisation, l’inclusion et l’autonomisation, en ligne avec les objectifs de la vision 'Nous, les Émirats 2031' et les engagements nationaux en matière de développement durable. »