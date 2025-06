L’équipe UAE Team Emirates-XRG entre dans l’histoire avec une deuxième place au classement général du Giro d’Italia

ROME, 2 Juin 2025, (WAM) – À l’issue de la dernière étape disputée à Rome, Del Toro a franchi la ligne d’arrivée au sein du peloton et s’est adjugé la deuxième place au classement général final pour sa première participation au Giro. Il devient ainsi le deuxième plus jeune coureur de l’histoire à monter sur le podium de l’épreuve et le premier Mexicain à remporter le classement du meilleur jeune (Maglia Bianca).

Cette performance inédite fait de Del Toro le tout premier représentant de son pays à porter le maillot blanc, symbole du meilleur jeune coureur du classement général. Ce succès s’ajoute à une série de distinctions acquises par le coureur de 21 ans tout au long des trois semaines de course.

L’équipe UAE Team Emirates-XRG, dans son ensemble, a également brillé, montant collectivement sur le podium à Rome pour célébrer sa victoire au classement par équipes, confirmant sa domination sur cette première épreuve du Grand Tour de la saison.

La formation émirienne s’est illustrée en décrochant deux victoires d’étape mémorables : la première, lors de la septième étape, est revenue à l’Espagnol Juan Ayuso au sommet de la première arrivée en altitude, immédiatement suivi par Del Toro en deuxième position. Le Mexicain remportera à son tour une étape dans la troisième semaine de compétition, signant ainsi son premier succès d’étape en Grand Tour.

Durant les onze étapes suivantes, Del Toro a démontré une maturité remarquable, faisant rêver tout un pays d’un triomphe majeur sur un Grand Tour. Il est notamment devenu le plus jeune coureur de l’histoire à porter la Maglia Rosa, maillot de leader du classement général, pendant 11 jours consécutifs — dépassant ainsi le record établi par Fausto Coppi lors du Giro de 1940.

Au terme de cette édition 2025, l’équipe UAE Team Emirates-XRG se distingue par la deuxième place de Del Toro, la neuvième place du classement général obtenue par l’Américain Brandon McNulty, une septième place pour Filippo Baroncini sur l’ultime étape, ainsi que la victoire collective au classement par équipes.

Entre la Grande Partenza en Albanie et l’arrivée finale à Rome, l’équipe peut se targuer d’une campagne italienne réussie, saluée par une performance collective et individuelle d’exception.