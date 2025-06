Le Dubai Fitness Challenge se tiendra en novembre

DUBAÏ, 2 juin 2025, (WAM) – Le comité d’organisation du Dubai Fitness Challenge (DFC) a annoncé que la neuvième édition de cette initiative se tiendra du 1er au 30 novembre 2025, coïncidant avec l’« Année de la communauté » aux Émirats arabes unis.

L’annonce a été faite lors d’un événement spécial visant à remercier les entités gouvernementales, les établissements scolaires, les entreprises, les partenaires, les infrastructures sportives et les communautés locales ayant contribué au succès de ce rendez-vous annuel. À cette occasion, une nouvelle identité visuelle audacieuse a également été dévoilée, illustrant l’impact transformateur de l’initiative sur la santé et le bien-être de la population.

Khalfan Belhoul, vice-président du Conseil des sports de Dubaï et directeur général de la Dubai Future Foundation, a ouvert la cérémonie en exprimant sa gratitude à tous les acteurs qui ont façonné le succès du DFC. Il a souligné que plus de 13 millions de participants ont été recensés au fil des huit éditions précédentes.

Lancée en 2017 à l’initiative de Son Altesse Cheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, prince héritier de Dubaï, vice-premier ministre, ministre de la Défense, et président du Conseil exécutif de Dubaï, l’initiative vise à faire de Dubaï l’une des villes les plus actives du monde. Portée par cette vision de leadership éclairé, le succès continu du DFC s’inscrit dans les objectifs de l’Agenda économique Dubaï D33, renforçant la position de la ville comme leader mondial en matière de qualité de vie et d’attractivité économique.

S’exprimant sur l’impact du DFC, Khalfan Belhoul a déclaré : « L’année 2025 étant placée sous le signe de la communauté, je suis convaincu que cette édition rassemblera une fois de plus familles, amis et organisations autour de l’adoption d’un mode de vie plus actif et plus sain. »

Pour sa part, Ahmed Al Khaja, directeur général de la Dubai Festivals and Retail Establishment, a souligné le rôle central joué par le DFC dans la promotion de modes de vie sains, contribuant ainsi à faire de Dubaï un lieu privilégié pour vivre, travailler et visiter. Il a précisé que la nouvelle identité visuelle de l’événement reflète son esprit dynamique et son impact durable.

Le calendrier des temps forts de l’édition 2025 a également été révélé. Il prévoit 30 jours d’événements sportifs gratuits et inclusifs, de villages fitness, de hubs communautaires, de cours collectifs et d’activités physiques variées.

Cette édition comprendra un nouvel événement phare : Dubai Yoga, qui clôturera le challenge par une séance de yoga au coucher du soleil le 30 novembre. Parmi les événements de retour figurent : Dubai Ride, présenté par DP World le 2 novembre ; Dubai Stand-Up Paddle, les 8 et 9 novembre ; et Dubai Run, présenté par Mai Dubai le 23 novembre.

L’édition 2024 a enregistré un record de 2 735 158 participants, soit une hausse de 14 % par rapport à 2023. Les données de cette édition mettent en lumière l’impact durable du DFC : 18 % des participants ont déclaré une amélioration de leur condition physique, 15 % une meilleure santé psychologique, et 14 % une plus grande estime de soi et une réduction de l’anxiété.