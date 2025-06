Le Sommet "Impact du sport" annonce des partenariats stratégiques pour renforcer les efforts en matière de durabilité

DUBAÏ, 2 juin 2025, (WAM) – Le Sommet "Impact du Sport" a annoncé la conclusion de deux partenariats stratégiques avec les plateformes "Scoreboard" et "Human Assets", dans le but de soutenir la mise en œuvre du décret-loi fédéral n° 11 de 2024 relatif à la réduction des effets du changement climatique aux Émirats arabes unis.

Ces partenariats visent à fournir des solutions technologiques innovantes permettant aux institutions des secteurs public et privé de réduire leur empreinte carbone et de renforcer leurs efforts en matière de durabilité, conformément aux objectifs environnementaux nationaux et internationaux.

Des outils numériques au service de la durabilité

Scoreboard est une plateforme avancée fondée sur l’intelligence artificielle, développée par une équipe cumulant plus de 90 ans d’expérience dans les domaines de la réduction des émissions, des sciences climatiques et de la gestion des opérations sportives. Elle permet de suivre les émissions de carbone et de produire des rapports de durabilité en 90 minutes au lieu de 90 jours, tout en réduisant les coûts opérationnels jusqu’à 90 %.

La plateforme se distingue par sa capacité à fournir des rapports instantanés et des données en temps réel, une feuille de route personnalisée allant de l’évaluation à la mise en œuvre, ainsi qu’un accompagnement virtuel assuré par des experts en durabilité. Son architecture lui permet d’être déployée à grande échelle dans divers secteurs, notamment les grandes entreprises, les clubs et les organisations sportives.

Fort de son expérience avec de grandes entreprises internationales, Scoreboard s’impose comme un outil pragmatique pour accélérer la conformité climatique.

L’intelligence artificielle créative au service de la communication

Human Assets, pour sa part, a été développée par l’agence émiratie Hoko, spécialisée dans l’innovation et la créativité. Elle constitue un apport stratégique à l’écosystème du Sommet en matière d’intelligence artificielle créative. La plateforme combine l’efficacité des agences de communication, la flexibilité des freelances et la rapidité des technologies modernes pour produire à grande échelle des contenus visuels et rédactionnels de haute qualité.

Un engagement climatique renforcé

Michael Jitsen, cofondateur du Sommet Impact du Sport, a déclaré que ces partenariats s’inscrivent dans la continuité de la coopération initiée avec le ministère du Sport lors de l’édition 2024 du Sommet, et renforcent les engagements de ce dernier en faveur de l’action climatique grâce à des solutions technologiques efficaces.

De son côté, Sean Morris, fondateur de la plateforme Scoreboard, a souligné que celle-ci offre des outils concrets favorisant la transparence et permettant de générer un impact environnemental tangible, notamment dans le contexte des ambitieuses réformes législatives engagées par les Émirats arabes unis.

Enfin, Bali Singh, président du conseil d’administration de Hoko et fondateur de Human Assets, a précisé que ce partenariat vise à associer la créativité à l’intelligence artificielle pour appuyer la vision des Émirats en matière d’action climatique, à travers la production de contenus adaptés aux mutations contemporaines et à la promotion de la sensibilisation environnementale.