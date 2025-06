L’initiative de subvention RDI de Dubaï relancée pour soutenir la recherche de pointe

DUBAÏ, 2 juin 2025 (WAM) – La Fondation du Futur de Dubaï (DFF) a annoncé l’ouverture des candidatures pour le deuxième cycle de son initiative de subvention pour la recherche, le développement et l’innovation (RDI), invitant les universités et institutions de recherche de l’émirat à soumettre des propositions à fort impact en mesure de stimuler les avancées technologiques, économiques, sociales et scientifiques.

Lancée en collaboration avec des établissements académiques locaux et internationaux, cette initiative soutient des travaux de recherche alignés sur les priorités nationales de Dubaï et les stratégies d’avenir de l’émirat.

Deux axes prioritaires : villes cognitives et sciences de la vie

Ce deuxième cycle se concentre sur deux domaines stratégiques : les villes cognitives et la santé & les sciences de la vie, chacun englobant quatre sous-thèmes recourant aux technologies avancées de dernière génération.

Dans le cadre des villes cognitives, l’initiative encourage la recherche spécialisée dans : les solutions de mobilité intelligente ; les infrastructures et environnements bâtis de nouvelle génération ; les systèmes urbains neutres en carbone et résilients ; l’exploitation des données urbaines pour la santé publique et le bien-être.

Quant au volet santé et sciences de la vie, il s’articule autour de : la découverte biologique et les sciences des systèmes ; la santé clinique et translationnelle ; l’innovation et l’ingénierie médicales ; la biofabrication et la biologie synthétique.

Procédure de sélection et financement

Les propositions seront évaluées selon plusieurs critères, notamment leur pertinence par rapport aux axes prioritaires du programme RDI de Dubaï, leur potentiel à générer des partenariats, leur apport en matière de renforcement des capacités, leur originalité méthodologique, leur impact sectoriel et la viabilité budgétaire.

Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 13 juin 2025 via www.dubairdi.ae. Les candidats présélectionnés seront invités à soumettre des projets détaillés. Les propositions retenues bénéficieront d’un financement allant d’un à trois ans.

Un dispositif ambitieux au service de l’innovation

Lors de son premier cycle, l’initiative avait permis de financer 24 projets de recherche issus de 13 institutions académiques, sélectionnés parmi 374 propositions soumises par 41 entités. Ce programme a bénéficié à 219 chercheurs, toutes carrières confondues, avec un fort accent sur les villes du futur, l’intelligence artificielle, la robotique et les sciences de la vie.

Lancée en septembre 2024 par Son Altesse le Cheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, prince héritier de Dubaï, vice-premier ministre, ministre de la Défense et président du Conseil d’administration de la DFF, l’initiative s’inscrit dans le cadre du Programme global de recherche et développement de Dubaï. Elle vise à financer des recherches audacieuses tournées vers l’avenir et à consolider la position de Dubaï comme pôle mondial de l’innovation.

Un écosystème intégré pour la recherche

Khalifa Al Qama, directeur exécutif de Dubai Future Labs (DFF), a souligné que « l’initiative est conçue pour accompagner les chercheurs et les innovateurs, stimuler les opportunités de RDI à Dubaï et faire émerger des perspectives d’avenir grâce à une recherche de haute qualité, fondée sur la connaissance et portée par les technologies de pointe ».

Il a ajouté que « la DFF œuvre, à travers cette initiative, à la création d’une plateforme intégrée favorisant la recherche scientifique et la pensée prospective, afin de soutenir le développement d’idées révolutionnaires et de positionner Dubaï comme un carrefour mondial des esprits créatifs ».

Son Altesse le Cheikh Hamdan a récemment approuvé les objectifs de la phase deux du programme RDI de Dubaï, allouant 750 millions d’AED à son accélération. Ce financement vise à bâtir une économie numérique diversifiée et durable, tout en renforçant la compétitivité mondiale de Dubaï dans les secteurs d’avenir.

Le programme RDI de Dubaï, placé sous la supervision de la DFF, est dédié à l’élaboration de solutions fondées sur la connaissance, afin de répondre aux défis locaux et internationaux, accroître la productivité sectorielle, soutenir les industries émergentes et renforcer la résilience et la préparation économique de Dubaï pour l’avenir.