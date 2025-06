Des touristes étrangers s’imprègnent de la culture chinoise à l’occasion du Festival des bateaux-dragons

PÉKIN, 2 juin 2025 (WAM) – Les festivités du Festival des bateaux-dragons ont débuté avec éclat à travers toute la Chine, marquées par une forte participation de touristes étrangers désireux de s’immerger dans les traditions ancestrales du pays.

Célébrée chaque année le cinquième jour du cinquième mois du calendrier lunaire, cette fête traditionnelle est tombée cette année le 31 mai. À cette occasion, les traditions séculaires prennent vie à travers les courses de bateaux-dragons et la dégustation des Zongzi, des boulettes pyramidales de riz gluant enveloppées dans des feuilles de bambou ou de roseau.

Selon China Central Television (CCTV), l’édition 2025 du festival a enregistré une participation accrue de touristes internationaux. À Shanghai, dans le quartier d’affaires animé, résidents et visiteurs venus de divers pays se sont réunis pour préparer les célèbres Zongzi.

« J’ai appris que durant le Festival des bateaux-dragons, les gens préparent des Zongzi et participent à des courses de bateaux-dragons, et cela me rend très heureux », a confié un touriste norvégien.

Un visiteur sri-lankais a ajouté : « Nous découvrons une nouvelle expérience autour de la gastronomie traditionnelle chinoise, et c’est vraiment fascinant pour nous. »

À Yongxing Fang, un site touristique emblématique de Xi’an, capitale de la province du Shaanxi, des étudiants internationaux se sont réunis pour apprendre l’art de la confection des Zongzi. Encadrés par des détenteurs du patrimoine culturel immatériel, ils ont exploré les savoir-faire traditionnels liés à cette fête millénaire, mêlant découverte culinaire et échanges culturels.

Ces célébrations renforcent le rôle du Festival des bateaux-dragons comme vecteur de dialogue interculturel et de préservation des traditions vivantes chinoises.